Felçli kadına tecavüze kalkışan sanığa 'iyi hal' indirimi!

Diyarbakır'da 2014 yılının Ocak ayında, felçli ve görme engelli 70 yaşındaki H.A.'ya tecavüz suçundan 21 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan sanık Abdullah Taşkıran'a, eylem teşebbüste kaldığı gerekçesiyle ve iyi hal indirimi uygulanarak 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Sanığa 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezası ise ertelendi.



Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre; akrabaları ile aynı binada oturan ve felç geçirdiği için yatalak olan görme engelli H.A.'ya, gece evine giren bir kişi tecavüz etti. Yaşlı kadının üst kattaki yeğenine seslenmesi üzerine, paniğe kapılan şüpheli kaçarken, yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Evde inceleme yapan polis sigara izmariti, bir çift erkek ayakkabısı ve bir gömlek buldu. İlk ifadesinde utancından tecavüze uğradığını gizleyen mağdur H.A., "Gece biri cama vurarak kapıyı açmamı istedi. Kapıyı açmayınca kurcalamaya başladı. Gözlerim görmüyor ve felçliyim. Bu kişi kapıyı bir süre kurcaladıktan sonra içeri girdi. Vücudumun belirli bölgelerini elledi. Ben bağırınca yeğenimin eşi geldi. Bu sırada kaçtı" dedi.Olayla ilgili ifadesine başvurulan yaşlı kadının akrabaları, "Gece bağırma sesi duyunca aşağıya indik. Bir şahsın elinde elbiselerle, yalınayak kaçtığını gördük. Halamın yanına gittiğimizde çıplak vaziyette yerde yatıyordu. Korkudan titriyordu. Utandığı için tecavüzü polise söylememiş. Sonra bize söyledi" diye konuştu.



Yaşlı kadının utandığı için tecavüzü söylemediğini öğrenen polis H.A.'nın yeniden ifadesini aldı. İkinci ifadesinde olayı anlatan yaşlı kadın, 1 yaşından beri gözlerinin görmediğini ve 2 yıldan bu yana da felçli olduğunu belirterek, ilk ifadesinde utandığı için tecavüze uğradığını anlatamadığını söyledi.





Sigara izmaritinden tespit edildi





Evde yapılan incelemede ele geçirilen sigara izmariti daha sonra kriminal incelemeye gönderildi. İzmaritten alınan tükürük örneğini inceleyen polis, bir silahla yaralama olayının failinden alınan kan örneği ile DNA eşleşmesi sağlandığını tespit etti. DNA eşleşmesi ile bir fabrikada gece bekçisi olarak çalışan Abdullah Taşkıran'ın kimliğine ulaşan polis, evli ve 3 çocuk babası olan şüphelinin cep telefon kayıtlarını da incelemeye aldı. İncelemede şüphelinin cep telefonunun, olay günü yaşlı kadının evinin yakınlarında sinyal verdiği tespit edildi. 4 aylık araştırma sonucunda kimliği tespit edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Bu arada mağdurenin Dicle Üniversitesi'nde yapılan muayenesinde beden ve ruh sağlığının bozulduğu belirtildi.





Suçu PKK'ya attı





İddianamenin kabul edilmesinin ardından sanık Abdullah Taşkıran'ın yargılanmasına geçen Aralık ayında 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Davanın ilk duruşmasında ifadesi alınan sanık Taşkıran "Suçlamayı kabul etmiyorum. Olay yerinde bulunan sigara izmaritinin oraya nasıl gittiğini bilmiyorum. Devlete çalıştığım için PKK tarafından tehdit edildim. Onların başıma açtığı bir dert olduğunu düşünüyorum. Mağdurum tahliyemi istiyorum" dedi.



Mağdur kadının ise, yatalak olduğu için duruşmaya gelemeyeceğinin anlaşılması üzerine ifadesi evinde alındı.



Davanın 7'nci celsesinde esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, sanığın eyleminin 'nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs' kapsamında kaldığını belirterek bu yönde cezalandırılmasını istedi. Duruşmada son sözleri sorulan sanık Abdullah Taşkıran, "Ben bu suçu işlemedim. Beraatimi istiyorum. Yüce adaletinize sığınıyorum" dedi.





Teşebbüste kaldığı için 'iyi hal'den indirim





Daha sonra kararını açıklayan mahkeme sanık Abdullah Taşkıran'ı önce 9 yıl hapis cezasına çarptırdı. Eylemin bedenen kendini savunamayacak kişiye karşı işlendiğini belirten mahkeme, sanığa 13 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Eylemin teşebbüs aşamasında kalmasını dikkate alan mahkeme cezanın 6 yıl 9 aya indirilmesine hükmetti. Mağdurun beden ve ruh sağlığının bozulması nedeniyle cezayı 10 yıl hapis'e çıkaran mahkeme, sanığın yargılama sırasındaki davranışlarını 'olumlu' değerlendirerek cezayı 8 yıl 4 aya indirdi.



Sanığın 'Geceleyin konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan da 2 yıl hapisle cezalandırılmasına karar veren mahkeme, Abdullah TaşkıranIın yargılama sırasındaki olumlu davranışlarını dikkate alarak bu cezayı 1 yıl 8 aya indirip erteledi.