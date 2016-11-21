Fehmi Koru'nun sitesi Ocak'tan: Ahmet Türk de gözaltında; iyi de, sorunu kiminle konuşarak çözeceksiniz?

Kısa bir süre önce yayın hayatına başlayan, Fehmi Koru'nun genel yayın yönetmenliğini yaptığı Ocak Medya, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün bugün sabah saatlerinde gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Site, Türk'ün gözaltına alınmasını "Ahmet Türk de gözaltında.. İyi de, sorunu kiminle konuşarak çözeceksiniz?" başlığıyla duyurdu. Haberde, "Ahmet Türk hep demokratik sistem içerisinde yer almış ve bunu tavsiye etmiş bir Kürt politikacı. Kasr-ı Kanco adını taşıyan evinde ülkemiz siyasetinde iz bırakmış bütün devlet adamlarını ağırlamıştır. Kürt sorununun çözümü söz konusu olduğunda başvurulması kaçınılmaz isimlerdendir de…" ifadelerine yer verildi.

HDP eş-başkanları ve bazı milletvekillerinin tutuklanmasının hatırlatıldığı haberde, Ahmet Türk’ün de gözaltına alınmasıyla "Bir sorun varsa, sorun muhatapları bulunarak ve onlarla konuşarak çözülür; demokratik sistem içerisinde yer alan isimler içeriye atılırsa, sorun mu yok olur, yoksa çözümden mi uzaklaşılır?" sorusunun akla gelen ilk soru olduğu yorumu yapıldı.