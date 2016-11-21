T24 LogoT24 Logo
Gündem

Fehmi Koru'nun sitesi Ocak'tan: Ahmet Türk de gözaltında; iyi de, sorunu kiminle konuşarak çözeceksiniz?

"Ahmet Türk hep demokratik sistem içerisinde yer almış bir Kürt politikacı"

21 Kasım 2016 17:39

Kısa bir süre önce yayın hayatına başlayan, Fehmi Koru'nun genel yayın yönetmenliğini yaptığı Ocak Medya, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün bugün sabah saatlerinde gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Site, Türk'ün gözaltına alınmasını "Ahmet Türk de gözaltında.. İyi de, sorunu kiminle konuşarak çözeceksiniz?" başlığıyla duyurdu. Haberde, "Ahmet Türk hep demokratik sistem içerisinde yer almış ve bunu tavsiye etmiş bir Kürt politikacı. Kasr-ı Kanco adını taşıyan evinde ülkemiz siyasetinde iz bırakmış bütün devlet adamlarını ağırlamıştır. Kürt sorununun çözümü söz konusu olduğunda başvurulması kaçınılmaz isimlerdendir de…" ifadelerine yer verildi.

HDP eş-başkanları ve bazı milletvekillerinin tutuklanmasının hatırlatıldığı haberde, Ahmet Türk’ün de gözaltına alınmasıyla "Bir sorun varsa, sorun muhatapları bulunarak ve onlarla konuşarak çözülür; demokratik sistem içerisinde yer alan isimler içeriye atılırsa, sorun mu yok olur, yoksa çözümden mi uzaklaşılır?" sorusunun akla gelen ilk soru olduğu yorumu yapıldı.

ETİKETLER

Ahmet TürkgözaltıFehmi KoruOcak MedyaKürt sorunukimle çözeceksiniz

İlgili Haberler

Ahmet Türk: İftira kampanyası yürütmeye çalışıyorlar, Kürtlerin özgür iradesini hazmedemediler

"İnanın ki bizim bir yılda aldığımız mesafeyi onlar 4-5 yılda almamışlar"

Görevden alınan Mardin Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk gözaltına alındı

Artuklu İlçe Belediye Başkanı Emin Irmak da gözaltına alındı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24