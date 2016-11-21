Görevden alınan Mardin Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk gözaltına alındı

Mardin Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk ve Artuklu İlçe Belediye Başkanı Emin Irmak gözaltına alındı.

Haklarında yakalama kararı bulunan, İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Türk ile Artuklu Belediye Başkanı Irmak evlerinde gözaltına alındı.

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5 gün kısıtlama kararı

Ahmet Türk'ün gözaltına alındığı soruşturma için 5 günlük kısıtlılık kararı alındı. Soruşturma kapsamıda 4'ü avukat, 30 kişi gözaltında bulunuyor.

Başsavcılık: İhbardan gözaltına alındı

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen hafta baskın düzenlendikten sonra yerine kayyım atanarak görevinden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Ahmet Türk ve Mardin merkez Artuklu ilçe Belediye Eşbaşkanı Emin Irmak'ın da aralarında olduğu 22 kişinin gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı. Gözaltı gerekçesini “örgüt üyeliği” olarak açıklayan başsavcılık açıklamasında, bu gerekçesini de gelen “ihbarlara” dayandırdı.



Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Mardin Merkez Artuklu İlçe Belediyesiyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve Emniyet Müdürlüğümüze intikal eden ihbarlar ve bilgiler kapsamında, Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2015- 6522 soruşturma numarası üzerinden Terör Örgütü Üyesi Olmak suçundan soruşturma başlatılmıştır. Bu soruşturma kapsamında bu belediyelerin ellerinde bulunan imkan, araç ve yetkilerini PKK/KCK terör örgütünün ve üyelerinin lehine olacak şekilde kullanarak veya kullanılmasına göz yumarak, örgütün stratejisi doğrultusunda örgüte destek verdikleri veya yardım ettikleri şeklindeki ihbar ve bilgiler nazara alınarak ilgililer hakkında Örgüt Üyeliği suçu kapsamında 21.11. 2016 günü gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, Belediyelerin her kademesindeki tespit edilen şüphelilerle ilgili arama, el koyma ve gözaltı talimatı verilmiştir. Bu aşamada 22 şüpheli hakkında verilen talimatın gereği yerine getirilmiş olup, şüpheliler gözaltına alınmıştır. Soruşturma dosyasında kısıtlılık (gizlilik) kararı alınmış olup, soruşturmaya bu şekilde devam edildiği, soruşturmanın safahatı ile ilgili ilerleyen aşamada yeniden bilgilendirme yapılacağı, Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Gözaltına alınanlar



Kentte bu sabah gözaltına alınan isimler şunlar:

Mardin Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Ahmet Türk, Artuklu Belediye Eşbaşkanı Emin Irmak, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Baran İlhan, Sağlık Daire Başkanı Hüseyin Falay, İnsan Kaynakları Daire Başkanı Yunus Öztürk, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Doğan Angay, belediye meclis üyesi Mehmet Ali Amak, belediye çalışanları Şeyhmus Şimdi ve Sultan Bingöl, Artuklu Belediye Yardımcıları İsmet Birtek ve Mehmet Yıldırım, Mezopotamya Hukukçular Derneği (MHD) Mardin Şube Eşbaşkanı Seher Acar ve MHD üyeleri Mahmut Bingöl, Feyzi Atsız ile Ziya Baği.



