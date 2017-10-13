Fehim Taştekin'in toplatılan kitabı Meclis gündeminde

Gazeteci - yazar Fehim Taştekin’in ‘Rojava: Kürtlerin Zamanı’ kitabı hakkında verilen toplatma kararı Meclis Genel Kurulu’nda gündeme getirildi. HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Türkiye’nin OHAL’e sırtını dayayan, güç alan bir iktidar tarafından yönetildiğini, her türlü zorbalık, hukuksuzluğun mazur gösterilip şimdi de kitapların toplatılmaya başlandığını söyledi.

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‘Rojava: Kürtlerin Zamanı’ kitabını okuduğunu belirten Beştaş, hâkimin toplatma gerekçesini, ‘Çok korkunç, trajikomik’ olarak nitelendirerek şunları söyledi:

“Kitabı terör örgütü niteliği taşıdığı gerekçesiyle yasaklamış, yani kitabı böyle nitelemiş. Sanki kitap canlı bir organizma, kitap yaşıyor, kitap gerçekten örgüt üyesi ve aman onu toplayalım, böyle yayılmasın. Bu kadar da vahim bir hukuki kararla karşı karşıyayız. Bir hâkim nasıl böyle bir karar verir, bir kitap nasıl yasaklanır 2017 yılında?”

Gazete Duvar'ın haberine göre; Kitabın Rojava’da yaşananları bir gazetecinin izlenimleri olarak aktardığını anlatan Beştaş şöyle devam etti: “Fehim Taştekin orada gördüğü gerçekleri sadece gözlemci bir gazeteci olarak kitaba aktarıyor. Çarpıtmıyor, gerçekleri saptırmıyor, orada ne gördüyse, görüşmelerden hangi neticeleri çıkardıysa bunu kitabına not etmiş. Şimdi, bu büyük bir utanç. Şüphesiz zamanında, darbe dönemlerinde kitaplar toplatılırdı ama biz o dönemin hani en azından bir daha dönmeyeceği duygusundaydık ama 2017 Türkiyesinde şimdi bir de kitap toplatma eklendi. Ahmet Şık’ın kitabını hatırlarsınız, ‘FETÖ’ denilen Fetullahçı savcılar tarafından matbaadayken el konuldu ve yasaklandı. Şimdi, bir yıldır piyasada olan bir kitap yasaklandı. Tabii, bunun arkasında ne arayalım, şunu arayalım: Kürtlere -dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın- karşı bir tutum, bir düşmanlık. Aman ha, ne derseniz deyin ‘Kürt’ demeyin, ‘Kürt halkı’ demeyin!”