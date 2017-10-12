Kitabı yasaklanan Fehim Taştekin: Mantık aramaktan vazgeçtim, yeter ki iktidar sizi cezalandırmak istesin

Gazeteci Fehim Taştekin, "Rojava/Kürtlerin Zamanı" adlı kitabının Adıyaman Kahta Sulh Ceza Hâkimliğince yasaklanmasıyla ilgili olarak “Artık mantık aramaktan vazgeçtim. İktidar yeter ki birilerini cezalandırmak istesin, bir işaret yetiyor. Ben gazetecilik yapıyorum, mesleğimin ilkelerini gayet iyi bildiğimi düşünüyorum. Bir savcı ya da polis kafasına göre gazeteciliğin sınırlarını belirleyip keyfi bir şekilde suç isnat edemez” dedi.

3 kitap hakkında verilen toplatma kararında yer alan "terör örgütü niteliği taşıdığı değerlendirilen" ifadesini de eleştiren Fehim Taştekin, “Bir kitap nasıl terör örgütü olabilir? İşin tuhaflığı bu dil yoksunluğuyla kendini ele veriyor zaten” diye konuştu.

Kararı T24’e değerlendiren Fehim Taştekin şunları söyledi:

“Kötülük sıradanlaştı”

Son birkaç yılda ardı ardına o kadar skandallar yaşadık ki, artık kötülük sıradanlaştı. Benim yaşadığım başkalarının başına gelenlerin yanında çok basit kalıyor. Tabii bir kitabın yasaklanması da hukuk sisteminde yaşanan erozyonun ulaştığı boyutu gösteriyor.

“Korkunç bir dökülme yaşanıyor”

Yasaklanmadan önce de barış talebiyle eylem yapar öğretmenler, tweet atan bir kadın öğretmen, bir gazeteci ve bir avukat aleyhine suç delili olarak kullanılmak istendi. Hapishanelerden okumak için istendiğinde cezaevi yönetimi tarafından sakıncalı diye el konuldu. Her alanda bir kötüye gidiş var. Hukuk parti devleti namına militanlaşıyor. Yargı ve kolluk sisteminde işlenen hukuk cinayetleriyle korkunç bir dökülme yaşanıyor.

“İktidar yeter ki cezalandırmak istesin”

Artık mantık aramaktan vazgeçtim. İktidar yeter ki birilerini cezalandırmak istesin, bir işaret yetiyor. Ben gazetecilik yapıyorum, mesleğimin ilkelerini gayet iyi bildiğimi düşünüyorum. Bir savcı ya da polis kafasına göre gazeteciliğin sınırlarını belirleyip keyfi bir şekilde suç isnat edemez.

“Dil yoksunluğu”

Sadece benim kitabımla ilgili değil son zamanlarda tutuklanan gazeteci ve yazarlarla ilgili iddianamelere baktığımızda ürkütücü bir acemiliğin, çarpıtmanın, niyet okumanın hakim olduğu, hukuk dilinden ve mantığından yoksun büyük bir ucubeliği görüyoruz. Rojava: Kürtlerin Zamanı ile ilgili hakimin hükmü “Terör örgütü niteliği taşıyan kitap” ifadesini içeriyor. Bir kitap nasıl terör örgütü olabilir? İşin tuhaflığı bu dil yoksunluğuyla kendini ele veriyor zaten.

Ne olmuştu?

Kahta Sulh Ceza Hâkimliği, Cumhuriyet Savcılığı’nın 2 Ekim 2017 tarihli talebi üzerine Faysal Dağlı’nın 1994’te Belge Yayınları’ndan basılan “Birakuji (Kürtlerin İç Savaşı)” kitabı, Aytekin Gezici’nin Tutku Yayınları’ndan basılan “Kürt Tarihi” isimli kitabı ile Fehim Taştekin’in 2016’da İletişim Yayınları’ndan çıkan “Rojava Kürtlerin Zamanı” isimli kitaplarına satış yasağı konulmasına ve toplatılmasına karar vermişti.