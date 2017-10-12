Fehim Taştekin'in kitabı dahil 3 kitaba toplatma kararı: Terör örgütü niteliği taşıdığı...

Adıyaman Kahta Sulh Ceza Hâkimliği, aralarında Fehim Taştekin’in "Rojava/Kürtlerin Zamanı" adlı kitabının da yer aldığı 3 kitap hakkında toplatma kararı verdi. Kararda, kitaplar için "terör örgütü niteliği taşıdığı değerlendirilen" ifadesi kullanıldı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Kahta Sulh Ceza Hakimliği, biri Fehim Taştekin’in “Rojava/Kürtlerin Zamanı” adlı İletişim Yayınlarından çıkan kitabı dahil, üç kitap hakkında toplatma kararı verirken, kararın hüküm kısmında, kitapların, “terör örgütü niteliği taşıdığı” ifade edildi.



Karar, Kahta Cumhuriyet Savcılığı’nın 2 Ekim 2017 tarihli talebi üzerine alındı. Kararda, Faysal Dağlı’nın 1994’te Belge Yayınları’ndan basılan “Birakuji (Kürtlerin İç Savaşı)” kitabı, Aytekin Gezici’nin Tutku Yayınları’ndan basılan “Kürt Tarihi” isimli kitabı ile Fehim Taştekin’in 2016’da İletişim Yayınları’ndan çıkan “Rojava Kürtlerin Zamanı” isimli kitaplarına satış yasağı konulmasını ve toplatılmasını öngörüyor.



Fehim Taştekin’in aynı kitabı daha önce bazı soruşturmalarda “suç delili” olarak sayılmış, ancak kitap hakkında şimdiye kadar hukuki bir işlem yapılmamıştı. Mersin’de İHD yöneticileri dahil birçok kişinin gözaltına alındığı soruşturma kapsamında Taştekin’in bütün kitapçılarda bulunan kitabı için, “nasıl temin ettiniz” sorusu sorulmuş, aynı sorgu içindeki bir başka soruda kitabın “tamamen örgütsel” olduğu kabulü dile getirilmişti. Kahta Sulh Hâkimliği’nin kararında ise kitap “örgütsel” yerine doğrudan “örgüt niteliği” ifadesi kullanıldı.

Fehim Taştekin: Gerçeklere ihanet etmedim, etmeyeceğim

“Rojava/Kürtlerin Zamanı” adlı kitabı hakkında toplatma kararı verilen gazeteci Fehim Taştekin, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Kitabın yasal olarak basıldığını belirten Fehim Taştekin, buna karşın çeşitli soruşturmalarda suç delili olarak yer aldığını aktardı. Taştekin, paylaşımlarında “Belli ki birilerinin canını yakmak için delil icat etmeleri gerekiyordu ve Rojava adını taşıyan bir kitap işlerini görürdü. Yasak olmayan bir kitabın suç delili sayılması abesle iştigaldi. Kaldı ki yasaklı bir kitabı bulundurmak da suç olamaz. Sanırım yasal bir kitabı suç delili saymak gibi bir çelişkiyi ortadan kaldırmak için kitabı yasaklamaları gerekiyordu” ifadelerine yer verdi.

Kahta Sulh Ceza Hakimliği’nin kararında “terör örgütü niteliği taşıyan kitap” ifadesi kullanıldığını hatırlatan Taştekin, karara İletişim Yayınları avukatının itiraz ettiğini açıkladı.

Kitapta taraflara objektif yaklaştığını belirten Taştekin, şunları kaydetti:

“İşimiz gerçeğe tanıklık etmektir, olup biteni olduğu gibi yazmaktır. Gördüğüm ve duyduğum gerçeklere ihanet etmedim, etmeyeceğim. Barıştan başka talebi olmayan insanları terör propagandası ile suçlamak ahlaksızlıktır. Başka diyebileceğim bir şey yok.”