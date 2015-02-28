Federer, Djokovic'e set vermeden şampiyon oldu

Dubai Açık finalinde dünya 2 numarası Roger Federer rakibi dünya 1 numarası Novak Djokovic karşısında set vermeden şampiyon oldu.

Karşılaşmadan 6/4 ve 7/5'lik setlerle galip ayrılan Roger Federer, kariyerinin 84'üncü şampiyonluğuna ulaştı. Novak Djokovic ise kariyerinin 50'nci şampiyonluğunu kazanma fırsatını değerlendirememiş oldu.

İsviçreli raket Federer ayrıca, Sırp rakibiyle 37'nci buluşmalarında 20'nci kez kazandı.

Al Jazeera'nın haberiene göre, maç boyunca 12 ace atan Federer, kariyerindeki toplam ace sayısını da 9 binin üzerine çıkardı ve bu istatistiğin tutulmaya başladığı 1991'den bu yana bu başarıya ulaşan dördüncü tenisçi oldu.

33 yaşındaki Federer, maçtan sonra, "İnsanlar sık sık benim ne kadar yaşlandığımdan bahsediyor. Daha kaç sene oynayacağımı kimse bilemez ama hâlâ en iyi tenisimi sergileyebiliyorum" diye konuştu.

Novak Djokovic ise, maç sonrası kort röportajında kendisine sorulan, "Nasıl oldu da Federer'in iki servis kırma puanı yakalamasına karşın sen yedi servis kırma puanı yakalayıp kaybettin?" sorusuna, "Sanırım antrenörüm Boris Becker de bana aynı şeyi soracak" yanıtını verdi.

Roger Federer, 27 Nisan - 3 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek ATP İstanbul Open turnuvasına katılacak.