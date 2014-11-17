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Spor

Federer ve Wawrinka koridorda tartıştı

İsviçreli tenisçi Ragor Federer'in karısı Mirka Federer'in söylediği bir söz üzerine rakibi Stanislas Wawrinka'yla koridorda tartıştı

17 Kasım 2014 22:48

Tenis kortlarının iki büyük yıldızı Roger Federer ile Stanislas Wawrinka arasında ATP Dünya Turu Finalleri'nin gerçekleştirildiği O2 Arena'da tartışma yaşadı.

Centilmenliğiyle bilinen Federer ile Wawrinka, O2 Arena'nın soyunma odası koridorunda sert biçimde tartışmaya başladı. Seslerin yükselmesi üzerine görevliler iki tenisçiyi bir odaya soktu. Federer ve Wawrinka yaklaşık 10 dakika bu odada konuştuktan sonra dışarı çıktı.

 

'Karın bana aynı şeyi Wimbledon'da da yaptı'

 

İngiliz Daily Mal gazetesi iki yıldız tenisçinin, Roger Federer'in eşi Mirka yüzünden tartıştığını yazdı. Mirka Federer tribünden izlediği maç sırasında Wawrinka'ya, "Kocamla oynayacak cesaretin var mı?" diye bağırıp tahrik etti. Wawrinka da bu yüzden Federer'e çıkışıp, karısını şikayet etti.

Stanislas Wawrinka'nın, Roger Federer'e, "Karın aynı şeyi bana Wimbledon'da da yaptı" dediği de ifade edildi.

Federer ve Wawrinka, Cuma günü başlayacak Davis Cup'ta çiftlerde İsviçre adına mücadele edecek. 

 

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