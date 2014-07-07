Wimbledon'da zafer Federer'i yenen Djokovic'in

Tenis takviminin tek çim kort Grand Slam’i Wimbledon’u tek erkeklerde Sırp raket Novak Djokovic kazandı. Finalde İsviçreli Roger Federer’i beş set sonunda 3-2 yenen Djokovic, 1 milyon 760 bin Sterlin’lik para ödülünün de sahibi oldu.

Hürriyet’te yer alan habere göre, oldukça çekişmeli geçen ve tie break sonunda galibi belli olan ilk sette gülen Federer’di. İlk servislerinden yüzde 74 sayı bulan ve 16 winner üreten İsviçreli raket 8-6’lık tie-breakle üstünlüğü eline geçirdi. Ancak ikinci sete Coko, adeta servis kırarak başladı.

Maç sayısı çevirdi

Üçüncü oyunda öne geçen Sırp raket avantajını yitirmedi ve 6-4’le maça denge getirdi. Eski ünlü yıldız Boris Becker’le çalışan Djokovic, tie-break’e giden üçüncü sette direksiyonda olan isimdi ve 7-4’lük tie-break’le setlerde öne geçti. Kendisi için maç anlamına gelen dördüncü sete Novak Djokovic, iki servis kırsa da kendi servisini 3 kez kırdırınca maç sayısı çeviren Federer 7-5’le mücadeleyi belirleyici sete taşıdı. Ancak Djokovic, yeniden toparlanıp bu seti de 6-4 kazanıp kariyerinin 2. Wimbledon zaferine ulaştı.

İki raket de birbirini övdü

Maç sonu açıklamalarda bulunan İsviçreli raket Roger Federer, rakibi Djokovic'i överken tenisi ne zaman bırakacağı sorularına da adeta cevap verdi; "Her zaman Novak'a karşı oyanamak zor oluyor. Tek söyleyebileceğim onu tebrik ediyorum. Seneye görüşmek üzere." Kariyerinin 2. Wimbledon zaferini kazanan Sırp raket Novak Djokovic de maç sonunda rakibine övgü dolu cümleler kurdu. "Her şeyden önce Federer'i tebrik ediyorum. Harika bir maçtı, bu maçın parçası olduğum için çok mutluyum. Bugün kazanmama izin verdiği için ona teşekkür ediyorum. Ona büyük saygı duyuyorum. Dünyadaki en önemli turnuvada bu kupayı elde ettiğim için çok mutluyum. Gelecekteki eşim ve gelecekteki bebeğimiz için... Bu kupayı onlara adıyorum."