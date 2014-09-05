Federer ve Cilic yarı finalde



Sezonun son Grand Slam Turnuvası olan ABD Açık'ın 11'inci gününde tek erkeklerde yarı finalin diğer ayağı da belli oldu.

İsviçreli Roger Federer (üst resim) ve Hırvat Marin Cilic çeyrek final mücadelelerinde rakiplerini yenerek yarı finalde birbirleriyle eşleştiler.

2 numaralı seribaşı ve bu turnuvayı daha önce 5 kez kazanmış olan Federer, setlerde 2-0 geriye düştüğü çeyrek final maçında 20 numaralı seribaşı Fransız rakibi Gael Monfils'i 3 saat 20 dakika süren karşılaşmada 3-2 yenerek yarı finale çıkan taraf oldu.

Tecrübeli raket ilk iki seti 4-6 ve 3-6'lük sonuçlarla kaybetmesine rağmen çok iyi bir geri dönüş yaparak rakibinin iki kez maç sayısını önledi ve diğer setleri 6-4, 7-5 ve 6-2 kazandı. Federer bu sonuçla 62'nci Grand Slam galibiyetine ulaşırken ABD Açık'ta da 9'uncu kez yarı finale yükseldi.

Hırvat Cilic'ten sürpriz

Federer'in yarı finaldeki rakibi Hırvat Marin Cilic, eski Wimbledon şampiyonlarından Goran Ivanisevic'in 1996'daki başarısından sonra Amerika Açık'ta son dörde kalan ilk Hırvat raket oldu.

Turnuvanın 14 numaralı seribaşı olan Cilic, 6 numaralı seribaşı Çek Tomas Berdych'i 6-2, 6-4 ve 7-6'lık setlerle 3-0 yenmeyi başardı. 2 saat 12 dakika süren maç sonunda Cilic dokuzuncu kez karşılaştığı rakibi karşısında dördüncü galibiyetini elde etti. Hırvat raket ABD Açık'ta ilk kez yarı final gördü.

Tek erkeklerde yarı finalin diğer maçı 1 numaralı seribaşı Sırp Novak Djokovic ile 10 numaralı seribaşı Japon Kei Nishikori arasında oynanacak.