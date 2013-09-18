Fed yarışının favori ismi Janet Yellen kimdir?

Fed başkanlık yarışındaki gelişmeler hakkında bilgi sahibi olan kaynaklara göre Lawrence Summers'ın yarıştan çekilmesi ile Fed Başkan Yardımcısı Janet Yellen Beyaz Saray'ın en favori aday adayı haline geldi.

Başkan Barack Obama'nın henüz nihai kararını vermediğini belirten üst düzey bir yetkilinin verdiği bilgiye göre listeye yeni bir aday da eklenmiş değil. Beyaz Saray basın sözcüsü Jay Carney, Obama'nın adayları bu sonbaharda açıklayacağını belirtti. Carney'e göre adayların açıklanma süreci gelecek haftadan itibaren başlayacak.

Obama, geçtiğimiz Temmuz ayında Yellen ile Summers'ın yanı sıra eski Fed Başkan Yardımcısı Donald Kohn'ın adını da aday olarak telaffuz etmişti.

Yellen, Beyaz Saray'da Summers kadar destek görmese de Senato'daki demokratlar ile birçok ekonomistin favori gösterdiği isim.