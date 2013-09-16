Larry Summers, Fed yarışından çekildi

Fed'in gelecek dönemdeki başkanlığı için adından söz edilen Larry Summers adaylıktan çekildiğini açıkladı.
ABD Merkez Bankası Fed'in başkanlık yarışında önemli bir isim adaylıktan çekildi.
Göreve gelmesi halinde faizleri yükseltmesi beklenen Summers'ın yarıştan çekilmesiyle adaylardan geriye 'güvercin' politikalarıyla bilinen Fed Başkan Yardımcısı Janet Yellen ve eski Fed Başkan Yardımcısı Donald Kohn kaldı.
Summers'ın adaylıktan çekilmesi haberiyle Dow Jones vadelileri 150 puan artarken dolar yen ve Euro'ya karşı değer kaybetti.