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Ekonomi

Larry Summers, Fed yarışından çekildi

Eski ABD Hazine Bakanı olan ve Fed Başkanı olmasına neredeyse kesin gözüyle bakılan Larry Summers adaylıktan çekildiğini duyurdu

16 Eylül 2013 13:45

Fed'in gelecek dönemdeki başkanlığı için adından söz edilen Larry Summers adaylıktan çekildiğini açıkladı. 
 
ABD Merkez Bankası Fed'in başkanlık yarışında önemli bir isim adaylıktan çekildi. 
 
Göreve gelmesi halinde faizleri yükseltmesi beklenen Summers'ın yarıştan çekilmesiyle adaylardan geriye 'güvercin' politikalarıyla bilinen Fed Başkan Yardımcısı Janet Yellen ve eski Fed Başkan Yardımcısı Donald Kohn kaldı. 
 
Summers'ın adaylıktan çekilmesi haberiyle Dow Jones vadelileri 150 puan artarken dolar yen ve Euro'ya karşı değer kaybetti.

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