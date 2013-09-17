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Ekonomi

Fed’in ne kadar vermesi bekleniyor?

Ekonomistler, Fed'in Çarşamba günü sona erecek iki günlük toplantısından tahvil alımlarının az miktarda düşürülmesi kararının çıkmasını bekliyor

17 Eylül 2013 17:19

 

Greg Robb – Wall Street Journal Türkçe

 

Ekonomistler, Fed'in Çarşamba günü sona erecek iki günlük toplantısından tahvil alımlarının az miktarda düşürülmesi kararının çıkmasını bekliyor.

Daiwa Sermaye Piyasaları baş ekonomisti Mike Moran Fed'in alabileceği olası para politikası kararları hakkında, "Piyasada tahvil alımlarının azaltılacağı beklentisi öyle yoğunlaştı ki merkez bankasının hiçbir azaltmamaya gitmemesi piyasalarda çok büyük karışıklığa yol açacaktır," diye konuştu.

Çarşamba günü sona erecek olan toplantıda merkez bankası, TSİ 21:00'de aralarında 2016 yılına ilişkin ilk beklentiler de bulunmak üzere güncellenmiş ekonomik veri tahminlerini açıklayacaklar. Fed Başkanı Ben Bernanke ise TSİ 21:30'da bir basın toplantısı düzenleyecek.

Fed şu an için 45 milyar doları Hazine tahvili, 40 milyar doları ise mortgage destekli menkul kıymet olmak üzere 85 milyar dolar değerinde varlık alımı yapıyor. Tahminler değişkenlik gösterse de ekonomistlerin ortak beklentisi tahvil alımlarının 10 milyar dolar civarında azaltmaya gideceği yönünde.

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) son toplantısı Temmuz ayında yapılmıştı. Ekonomistler, söz konusu tarihten bu yana ekonominin sergilediği performanstan çok da etkilenmiş değil. Ancak yine de Fed'in ekonomiyi, parasal genişlemenin başladığı geçtiğimiz Eylül ayına kıyasla daha dayanıklı bulması bekleniyor.

 

Fed temkinli bir tutum benimseyecek

 

Ekonominin yavaş seyrini sürdürmesi, Suriye krizine ilişkin endişeler, gelişmekte olan piyasalardaki volatilitenin yanı sıra Beyaz Saray ile Kongre'deki cumhuriyetçiler arasında süregelen gerilla savaşı düşünüldüğünde Fed'in temkinli bir tutum benimsemesini beklemek yanlış olmaz.

Atlanta Fed araştırma bölüm başkanı Robert Eisenbeis, MarketWatch'a verdiği bir röportajda Fed'in tahvil alımlarını yalnızca 5 milyar dolar azaltabileceğini söyledi.

 

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