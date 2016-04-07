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Ekonomi

Amerikan Merkez Bankası üyeleri faiz artışı konusunda anlaşamadılar

ABD Merkez Bankasının Mart toplantısına ilişkin tutanaklar yayınlandı

07 Nisan 2016 13:31

ABD Merkez Bankasının (FED) Mart toplantısına ilişkin tutanaklar, Fed yetkilerinin nisanda faiz artışını tartıştıklarını ancak görüş birliği sağlayamadıklarını gösterdi.

Fed, para politikalarını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 15-16 Mart'ta düzenlenen toplantısına ait tutanakları yayımladı.

Dünya'nın haberine göre, FOMC'nin, faiz oranını küresel ekonomik ve finansal olumsuzluklar gerekçesiyle sabit tutma kararı aldığı toplantının tutanaklarına göre, toplantıya üyelerin nisan ayında faiz artışına gidilip gidilmeyeceğine yönelik tartışmaları damgasını vurdu.

Fed yetkililerinin yine görüş ayrılığı yaşadığını ortaya koyan tutanaklarda, şu ifadelere yer verildi:

"Birkaç katılımcı, büyümeyi kısıtlayan ve nötr faiz oranını baskılayan küresel dalgalanmaların ancak yavaşça durgunlaşacağı yönünde görüş bildirdi. Bu üyeler, bu beklentiler ve ekonomik görünüme ilişkin riskler ışığında, faiz artışında temkinli bir yaklaşım izlenmesinin sağduyulu olacağını belirterek nisanda gidilecek bir faiz artışının uygun olmayan bir aciliyet sinyali vereceği yönündeki endişelerini dile getirdi. Bazı üyelerse bunun tam tersine Komite'nin bir sonraki toplantısında faiz atışına gitmesinin büyüme, iş gücü piyasası ve enflasyon verilerinin beklentileri karşılaması halinde uygun olacağını ifade etti."

Fed üyelerinin birbirinden ayrıldığı bir başka nokta gayrisafi yurt içi hasılaya yönelik riskler oldu. Tutanaklarda, 10 FOMC üyesinin reel büyüme beklentilerine ilişkin riskler konusunda eşit iki gruba ayrıldığı ve bunların riskleri "aşağı yönlü" ve "dengeli" olarak tanımladığı belirtildi.

Tutanaklara göre, bazı üyeler, yurt dışı gelişmelerin küresel piyasalarda neden olduğu ani ancak geçici kötüleşmenin ve bundan kaynaklanan aşağı yönlü risklerin henüz kaybolmadığı görüşünü dile getirdi.

Yurt dışı gelişmeler 

FOMC marttaki toplantısının tutanaklarına göre, Fed yetkilileri, 2 gün süren görüşmelerinde başta Çin olmak üzere önemli küresel aktörlere ilişkin gelişmeleri değerlendirdi.

Toplantıda, yabancı ülkelerdeki büyümenin ilk çeyrekte genel olarak hızlanmasına karşın Çin ekonomisinin yavaşlamaya devam ettiği kaydedildi.

Avrupa ve Japonya merkez bankalarının ısrarla düşük seyreden enflasyonu canlandırmak için parasal desteği artırdığına işaret edilen toplantıda, finansal piyasaların yılın ilk 1,5 ayında yatırımcıların risk iştahının küresel endişelerle düşmesi nedeniyle türbülanslı bir dönem geçirdiği ancak şubat ortasından bu yana iyileşme gösterdiği belirtildi.

FOMC'nin bir sonraki toplantısı, 26-27 Mart tarihlerinde yapılacak. Analistler, Fed Başkanı Janet Yellen'in basın konferansı düzenlemeyeceği bu toplantıda faiz artışı beklemiyor. Yellen, geçen haftaki konuşmasında, para politikasında artan riskler nedeniyle daha temkinli ilerlenmesinin uygun olacağını söylemişti.

Piyasalar tutanakları fiyatlıyor

Fed'in faiz artışını en azından hazirana kadar erteleyeceği beklentisini yükselten tutanaklar, piyasaların hareketlenmesine neden oldu.

Avro/dolar paritesi, tutanakların ardından önce 1,1412'den 1,1395'e gerilemesine karşın kısa sürede eski düzeyine geri döndü. Dolar/yen paritesi ise 110'unun altına gerileyerek son 1,5 yılın en düşük seviyesini gördü. Dolar/TL paritesi ise uluslararası piyasalarda şu sıralarda 2,8429 düzeyinde seyrediyor.

Öte yandan, tutanaklar öncesinde alış ağırlıklı seyreden New York Borsası kazançlarını koruyor. Dow Jones ve Standard & Poor's 500 endeksleri şu sıralarda sırasıyla yüzde 0,51 ve yüzde 0,18 yükselişle işlem görüyor.

Altının ons fiyatı ise tutanakların ardından yüzde 1.224,20 dolardan 1.222,60 dolara gerilerken ABD 10 yıllık devlet tahvili faizi de yüzde 1,77'den yüzde 1,75'e indi.

Brent ve ABD tipi ham petrollerin varil fiyatları ise tutanakların ardından 39,72 dolar ve 37,65 dolar seviyelerinde denge arıyor.

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