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Fed kararı doları nasıl etkiledi?

ABD Merkez Bankası dün açıkladığı kararında faizlerde değişikliğe gitmedi

28 Ocak 2016 11:39

Yılın ilk para politikası toplantısında beklentiler doğrultusunda faizlerde değişikliğe gitmeyen ABD Merkez Bankası (Fed)’in kararının yurtiçi piyasalara etkisi ise sınırlı oldu. Dolar kurunda hafif yükseliş yaşandı. Söz konusu bildirinin ardından 2,9876 ile dün yaklaşık 3 haftanın en düşük seviyesine gerileyen dolar/TL, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla günü 3,0012'den tamamladı.

Fed’in toplantı sonuç bildirisinde, küresel ekonomik ve finansal gelişmeler ile bunların iş gücü ve enflasyona yönelik etkilerinin yakından izleneceği belirtilirken faiz artışında kademeli bir yol izleneceği taahhüdü yinelendi.

Bugüne de dünkü kapanış seviyesinden başlayan dolar/TL, en düşük 2,9893'e gerilerken şu dakikalarda 2,9935 seviyesinden alıcı buluyor.

Euro/TL ise güne başladığı 3,2725 seviyelerinden düşüşe geçerek 3,2579'a kadar geriledikten sonra şu dakikalarda 3,26 sınırından alıcı buluyor.

Analistler, Fed'in faiz artırımında kademeli bir yol izleneceği vurgusunun küresel risk iştahını destekleyeceğini, bunun da gelişmekte olan ülke para birimleri üzerindeki baskıyı hafifletebileceğini belirterek dolar/TL için 3'ün altında kalıcılık sağlanması durumunda 2,9750'nin destek, 3,01'in ise direnç konumunda bulunduğunu kaydediyor.

 

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