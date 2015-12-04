Fed Başkanı: Faiz artırımı yavaş ve kademeli olacak

Aralık ayında faiz artırımına gitmesi beklenen ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Başkanı Janet Yellen, faiz artırımının dolardaki yükselme nedeniyle yavaş ve kademeli olacağını söyledi.

Radikal'in haberine göre, ABD Kongresi'nde yaptığı sunumda, ekonominin genel durumu ve Fed'in para politikası hakkında bilgiler veren ve temsilcilerin sorularını yanıtlayan Janet Yellen, son 5 yılda 13 milyon kişiye iş imkanı sağlayan ABD ekonomisinin, yüzde 5'e düşen işsizlikle birlikte tam istihdam hedefine yaklaştığını dile getirdi.

Ekonominin uzun vadeli normalin üzerinde büyümeyi sürdürdüğünü vurgulayan Yellen, "Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) yılın ilk 3 çeyreğinde yıllık yüzde 2,25 artarak, önceki 5 yıldaki ortalama büyüme oranını yakaladı. Birçok analist, ekonominin 4'üncü çeyrekte de bu seviyede büyümeye devam etmesini bekliyor" dedi.

"Büyümedeki olumsuz etki devam edecek"

Ekonominin genel olarak tüketici harcamaları, sabit ticari yatırımlar ve konut sektörüyle desteklendiğini anlatan Fed Başkanı Yellen, buna karşın güçlü dolar ve zayıf küresel talebin ihracatı baskıladığını belirterek, ihracattaki kayda değer düşüşün son 3 çeyrekte büyümeyi yaklaşık 0,5 puan aşağı çektiğini ifade ederken, bu olumsuz etkinin devam edeceği öngörüsünde de bulundu.

Uzun zamandır Fed'in "yüzde 2" olan hedefinin altında seyreden enflasyona da değinen Janet Yellen, manşet enflasyonun ekim ayı itibarıyla yıllık bazda yüzde 0,25 seviyesinde olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bu oran, temel olarak enerji fiyatlarında 2014 yazından bu yana devam eden sert gerilemeden kaynaklanıyor. Gıda ve enerji fiyatları değişken olduğu için, bunların hesaba katılmadığı çekirdek enflasyona bakmak çoğu zaman faydalı oluyor. Ancak, çekirdek enflasyon da son 12 ayda yüzde 1,25 seviyesindeydi ki; bu bizim yüzde 2 hedefimizin oldukça altında. Düşük çekirdek enflasyonun bir bölümü, ithal edilen ürünlerin fiyatının dolardaki güçlenmeyle birlikte gerilemesini yansıtıyor.

Enflasyonla ilgili olarak, ham petrol ve ithal ürün fiyatlarındaki sert düşüşün önümüzdeki yıl içinde azalacağını öngörüyorum. Enflasyonun, bu faktörlerden kaynaklanan aşağı yönlü baskının azalması ve iş gücü piyasasındaki sıkılaşmanın yarattığı yukarı yönlü baskıyla birlikte, gelecek 2 yıl içinde FOMC'nin (Federal Açık Piyasa Komitesi) yüzde 2 hedefine ulaşmasını bekliyorum."

"Daha ani ve sert sıkılaştırma adımlar atmak zorunda kalabiliriz"

ABD ekonomisini değerlendirdikten sonra para politikası üzerine de açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Yellen, Fed'in ekim ayı toplantısından bu yana alınan ekonomik verilerin beklentileriyle uyum gösterdiğini dile getirerek, aralık ayında faiz artışına başlanmasını destekleyen bir duruş sergiledi.

Faiz artışını ertelemenin bazı riskleri beraberinde getireceğinin altını çizen Janet Yellen, "Para politikalarının etkilerinin ortaya çıkmasının uzun süre aldığını hesaba katmalıyız. Eğer FOMC parasal normalleşmeyi uzun süre ertelerse, ekonominin hedeflerimizi aşmasını önlemek için daha ani ve sert sıkılaştırma adımları atmak zorunda kalırız. Bu tür bir sıkılaştırma finansal piyasaları bozabilir ve hatta ekonomiyi yanlışlıkla resesyona itebilir" yorumunda bulundu.

Yellen, sunumunun ardından temsilcilerin sorularını yanıtlarken, "Fed yetkililerinin 15-16 Aralık'ta düzenlenecek FOMC toplantısında neleri gözden geçireceği" sorusu üzerine, yarın açıklanacak istihdam raporunu dikkatle inceleyeceklerini dile getirdi.

"ECB'den kaynaklanan hayal kırıklığı hisse senetlerini baskılıyor gibi gözüküyor"

"Dolardaki güçlenmenin para politikasını nasıl etkileyeceği" sorusu yöneltilen Fed Başkanı Yellen, "Dolardaki yükselme nedeniyle faiz artışında daha kademeli bir yol izlenecek" yanıtını verdi.

Janet Yellen, uluslararası ekonomik ve finansal gelişmelerin de politika kararları açısından önem taşıdığını vurgulayarak, Avrupa Merkez Bankası'nın bugün açıkladığı kararlara da değindi.

"ECB'nin kararından kaynaklanan hayal kırıklığı hisse senetlerini baskılıyor gibi gözüküyor" diyen Yellen, ayrıca Fed'in belirli bir formüle ya da mekanik bir kurala göre işleyemeyeceğini savunarak, böyle bir yaklaşımın ekonomiye olağanüstü zarar vereceği değerlendirmesinde bulundu.