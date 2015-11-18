Fed tutanakları açıklandı, aralık ayında faiz artırımı yaşanabilir

ABD Merkez Bankası Fed, piyasaların merakla beklediği toplantı tutanaklarını açıkladı. Tutanaklarda Aralık ayında faiz artırımının uygun olabileceği vurgulanırken, artışın kademeli olması yönünde görüş ağırlık kazandı.

Bloomberg HT'nin haberine göre, Fed Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 27-28 Ekim'de düzenlenen toplantısına ilişkin tutanaklar, Fed yetkililerinin büyük çoğunluğunun Aralık ayında faiz artışına açık olduğunu gösterdi.



Fed yetkilileri Aralık'ta faiz artışının uygun olabileceğini vurgulamak amacıyla Ekim'deki bildiride kullandıkları dili değiştirdi, faiz artışının kademeli olacağı konusunda da büyük oranda uzlaştı.

"Faiz artışına başlamak için gerekli koşullar gelecek toplantıya kadar karşılanacak"





Washington'da açıklanan tutanaklarda "Çoğu katılımcı faiz artışına başlamak için gerekli koşulların gelecek toplantıya kadar karşılanacağı beklentisinde" ifadesine yer verildi. Tutanaklarda "Henüz hiçbir karar alınmamış olsa da gelecek toplantıda normalleşme sürecinin başlaması uygun olabilir" dendi.



Birkaç Fed yetkilisi bildirideki ifade değişiminin Aralık'ta faiz artışı olacağı konusunda güçlü beklenti oluşturacağı ve yanlış anlaşılma olacağı konusunda endişelerini dile getirdi. Tutanaklarda ayrıca kademeli artışın uygun olacağı konusunda genel olarak uzlaşıldığı görüldü.

Politika yapıcılarından bazıları sıkılaşma için gerekli ekonomik şartların karşılandığını savunurken çoğu katılımcı söz konusu kriterlerin Aralık ayında karşılanacağını savundu. Bazı yetkililer ise ekonomik verilerin Aralık'ta faiz artışını destekleyecek kadar iyi gelmesini olası bulmuyor.

Son açıklanan veriler, faiz artışı beklentilerinde destekleyici oldu

Yetkililer Ekim ayı bildirisinden 'son küresel ekonomik ve finansal gelişmelerin ekonomik büyümeyi sınırlama potansiyeli var' açıklamasını kaldırmıştı. Tutanaklarda küresel ekonomik ve finansal riskler nedeniyle oluşan aşağı yönlü risklerin azaldığına vurgu yapıldı.

Son dönemde ülkede açıklanan ekonomik veriler de faiz artışı beklentilerinde destekleyici oldu. Ekim'de tarım dışı istihdam 271 binle beklentileri aşarken işsizlik oranı da %5'e düştü. Eylül'de açık iş pozisyonları ikinci en yüksek seviyeye çıkarken gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları geçen ay %1.9 yükseldi.

Ekim ayı toplantısında faizi sabit tutma kararı alınmıştı

Erken saatlerde konuşan birkaç Fed yetkilisi son ekonomik verilerin faiz artışı için destekleyici olduğunu belirtmiş ancak gelecek ay bir adım atılmasına ilişkin bir taahhütte bulunmamıştı.



Fed Ekim'deki toplantıda faiz oranlarını sabit tutma kararı almış, Aralık ayı toplantısının ise hala masada olduğuna işaret etmişti. Fed Başkanı Janet Yellen da ABD Kongresi'ndeki sunumunda Aralık'ta faiz artışının canlı bir ihtimal olduğunu dile getirmişti. New York Fed Başkanı William C. Dudley de faiz artışının ekonomiye olan güvenin işareti olacağını söylemişti.



Fed'in bir sonraki toplantısı 15-16 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.