Fed tutanaklarında dikkatle izlemeniz gereken 5 şey

Amerikan Merkez Bankası Fed'in 26-27 Nisan'da yaptığı son toplantısının tutanakları bu akşam açıklanacak. Tutanakların küresel riskler, piyasa beklentileri ve enflasyon konularındaki tartışmalarına ışık tutması bekleniyor.

Business HT'nin haberine göre, Fed tutanakları küresel ve yurt içi piyasalara için kritik bir önem taşıyor.

Fed yetkilileri 26-27 Nisan'daki toplantıyı, yılın başından bu yana küresel ekonomik ve finansal karmaşanın gevşediğine ve ABD istihdam piyasasının güçlendiğine dair sinyaller eşliğinde gerçekleştirmişlerdi.

O toplantıda Fed faizleri sabit bıraktı ve bir sonraki faiz artışının zamanlaması için opsiyonları açık tuttu.

Bu akşam Türkiye saati ile 21:00'da açıklanacak olan Fed tutanakları, Fed yetkililerinin küresel riskler, piyasa beklentileri ve enflasyon verisi ile ilgili tartışmalarına ışık tutacak.

İşte tutanaklarda dikkatle takip etmeniz gereken 5 şey

1- Küresel riskler

Fed'in Nisan ayı toplantısına ilişkin metninde görülen en önemli değişiklik küresel ekonomik ve finansal gelişmelere ilişkin risklere yönelik referansların kaldırılmasıydı. Tutanaklar Fed yetkililerinin küresel koşulları nasıl gördükleri, risklerin yatıştığı konusunda ne kadar ikna oldukları ve yeni türbülans konusunda ne kadar endişeli oldukları, dolayısıyla bir sonraki faiz artışı konusunda net bir mesaj verip vermedikleri konusunda daha çok ipucu sunabilir.

2- Brexit oylaması

Birleşik Krallık'ın 23 Haziran'da Avrupa Birliği'nde kalıp kalmayacağını oylayacak olması bazı Fed yetkilileri için endişe yaratıyor. Bazıları Fed'in 14-15 Haziran'daki toplantısından bir hafta sonraya denk gelen Brexit oylamasının belirsizlik ya da piyasada türbülans yaratabileceğini, bu durumun da Haziran ayında bir faiz artışı olmamasını garanti altına aldığını belirtiyor. Daha önceki tutanaklara bakıldığında Brexit'in Fed'in para politikası için henüz önemli seviyeye gelmediği görülmüştü. Fakat bu sefer tutanaklarda bu konunun geçmesi sürpriz olmayacaktır.

3- Piyasa beklentileri

Fed fon vadelileri Fed'in Haziran ayında faiz artışına gitmesi olasılığının sadece yüzde 3,8 olduğuna işaret ediyor. 27 Temmuz'daki toplantıda bir hamle gelmesi olasılığı ise yüzde 20 olarak görülüyor. Bu tutanaklarda, ekonomideki güçlenmenin devam etmesi durumunda Fed'in bu yaz yapılacak bir faiz artışı konusunda ne kadar istekli olduğu konusunu piyasanın hafife almasıyla ilgili Fed yetkililerinin endişeli olup olmadığına bakmak gerekecek.

4- İstihdam piyasasındaki güçlenme

Verilerle ilgili konulara gelince, Fed yetkilileri Nisan ayı karar metninde "ekonomik aktivite büyümesinin yavaşlıyor görünmesine rağmen istihdam piyasası koşullarının gelişme kaydettiği"ni belirtmişlerdi. O zamandan bu yana yetkililerin kamuoyu önünde yaptıkları açıklamalar da ABD ekonomisinin yeni yıla durgun girmesi konusunda fazla endişeli olmadıklarını gösteriyor. Fakat tutanaklar bu toplantıda bu konudaki değerlendirmelerle ilgili daha net ipuçları verebilir.

5- Enflasyon endişeleri

İstihdam piyasasının tam istihdam seviyesine yaklaşmasıyla Fed artan şekilde, dört yıldır yüzde 2'lik hedefin altında kalan enflasyona odaklandı. Fed Başkanı Janet Yellen, Mart ayında yaptığı değerlendirmede, yılın başında yukarı yönlü çıkış gösteren enflasyon verisine güvenme konusunda temkinli olduğunu belirtmişti ve yetkililer Nisan ayı karar metninde piyasa odaklı enflasyon beklentilerinin düşük kaldığı konusunda uyarılarda bulunmuştu. Tutanaklarda bu konuda yetkililerin endişeleri konusundaki detaylara bakmak gerekecek ama Nisan toplantısından bu yana açıklanan enflasyon verilerinin de aylık tüketici fiyatlarındaki sıçramaya işaret ettiğini de unutmamak gerekiyor.