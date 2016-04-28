Beklenen karar geldi, Fed faiz oranını değiştirmedi

Amerikan Merkez Bankası Fed, gerçekleştirdiği toplantı sonrası faiz oranlarını değiştirmedi.

Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) gerçekleştirdiği toplantı sonrası Fed, piyasa beklentileri dahilinde faiz oranlarını değiştirmedi ve 0,25-0,50 aralığında tuttu. Günlerdir piyasalarda Fed'in faiz değişikliğine gitmeyeceği fiyatlanıyordu.

Fed, Temmuz 2006’dan yaklaşık 10 yıl sonra faiz oranlarını ilk kez 16 Aralık 2015'te faizlerde 0,25 puan artışa gitmişti. Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC)'un Aralık ayında oy birliğiyle aldığı kararda 0-0,25 aralığındaki faizler, 0,25-0,50 aralığına yükseltilmişti. 2015 sonundaki bu faiz artışı sonrası 2016 yılı içerisinde Fed'in faizleri 4 kez artırabileceği konuşulurken bu beklenti son haftalarda 2'ye kadar düştü.