Ekonomistlerin Fed toplantısına ilişkin 3 öngörüsü

Ekonomistlere göre Ameikan Merkez Bankası Fed, bugün yapacağı açıklama ile faiz artırım olasılığını açık tutacak fakat bu sinyali verirken finansal piyasaları hayal kırıklığına uğratmamaya gayret gösterecek.

BusinessHT'nin haberine göre, ekonomistler bu toplantıda Fed'den bir faiz artışı kararı gelmesini beklemiyor. Fed Başkanı Janet Yellen'ın toplantı sonrası için önceden düzenlenmiş bir basın toplantısı bulunmuyor.

Fed'i yakından takip eden ekonomistlerin beklentileri şöyle:

1- Haziran'da artış olasılığı canlı tutulacak mı?

Barclays ekonomisti Rob Martin'e göre Fed, Haziran'da faiz artışı için kapıyı açık tutacak.

Ekonomistlere göre Fed bu aşamada zorlu bir pozisyonda bulunuyor. Bir yandan gelecek faiz artışları için güçlü sinyaller vermenin piyasaları tedirgin etmesi riski bulunurken, faiz artışı konusunda daha yumuşak ifadelerin ise faiz artışı olmayacağına ilişkin fiyatlamaları desteklemesi ihtimali söz konusu.

Piyasalar bu yıl bir faiz artışı beklerken, Fed yetkililerinin beklentisi ise iki faiz artışı olacağı yönündeydi. Fed yetkilileri piyasaların bankanın yaklaşımını değişime uğrattığını da düşünüyor. Boston Fed Başkanı Eric Rosengren, faiz artışlarının piyasaların beklediğinden daha sık olacağına vurgu yapmıştı.

2- Haziran artışı sinyalini nasıl verecek?

Ekonomistler Fed'in Çarşamba günü vereceği mesajlarla piyasaya nasıl bir yönlendirme yapacağı konusunda ise farklı yaklaşım gösteriyor.

RBS Securities ekonomisti Kevin Cummings müşterilerine geçtiği notta bankanın Haziran'da faiz artışı hedeflemesi durumunda bunu belirtmesi için farklı seçenekleri olduğuna dikkat çekti.

Bu seçeneklerden daha şahin olanı, Fed'in tıpkı Aralık ayında ilk faiz artışını yapmadan önce Ekim ayında verdiği mesajı tekrar etmesi olacak. Eski bir Fed çalışanı olan Martin böylesi bir mesajın ise neredeyse bir taahhüt olarak algılanacağına vurgu yaptı.

Cummins, Fed'in ekonomideki risklerin neredeyse dengelendiğini belirterek Haziran ayındaki bir artış sinyali için daha güvercin bir mesaj verebileceğine dikkat çekti. Bununla birlikte Cummins Fed'in aşağı yönlü risklerin sönümlendiğini belirtmesinin daha olası olduğunu söyledi.

3- Açıklamada güçlü bir sinyal verecek mi?

Bazı ekonomistler ise Fed'in Nisan ayında güçlü bir mesaj vermeyeceğini düşünüyor. Societe Generale ABD ekonomisti Aneta Markowska, Fed'in bir diğer faiz artışını masaya getirmesinin erken olabileceğine dikkat çekti. Ekonomist, bu yönde verilecek bir mesajın finansal piyasalarda yeni bir dalgalanma dalgasını tetikleyebileceğini ifade etti.