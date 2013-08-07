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Ekonomi

FED: Tahvil alımları azaltılabilir

ABD Merkez Bankası yetkilisi Charles Evans, bankanın tahvil alımlarını ekonomik verilere bağlı olarak önümüzdeki ay azaltabileceğini söyledi

07 Ağustos 2013 20:51

ABD Merkez Bankası(FED) başkanları bir kez daha, ekonomiye aylık 85 milyar dolarlık tahvil alımıyla sağlanan desteğin kesilme zamanının yaklaştığı mesajlarını iletti.

Fed yetkilisi Charles Evans, bankanın tahvil alımlarını bu yıl sonundan önce azaltabileceklerini ve ekonomik verilere bağlı olarak, bunun gelecek ay bile olabileceği mesajlarını verdi.

Cnbce.com'da yayımlanan habere göre, Chicago Fed Başkanı Evans, ekonomiye sağlanan parasal desteğin Eylül'de azaltılmaya başlanabileceğine son iki gün içinde işaret eden üçüncü Fed yetkilisi oldu.

Atlanta Fed Başkanı Dennis Lockhart da tahvil alımlarının azaltılmasına Eylül'de başlanabileceğini, ancak yılın ikinci yarısı için beklenen ekonomik büyümenin gerçekleşmemesi halinde bunun için daha uzun bir süre beklenebileceğini söyledi.

Dallas Fed Başkanı Fisher ise önceki gün yaptığı açıklamada, işsizlik oranında geçen ay görülen düşüşün ardından bankanın tahvil alımlarını azaltmaya daha yakın olduğunu söylemişti.

ABD'de Cuma günü açıklanan çalışma bakanlığı verilerine göre, Temmuz'da tarım dışı istihdam 162,000 ile beklentilerin altında artarken, işsizlik oranı yüzde 7.4'e geriledi.  

ABD'de Temmuz ayı işsizlik oranı, Aralık 2008'den bu yana görülen en düşük seviyeye gerilemiş oldu.  

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