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Ekonomi

Bernanke: Fed fazla adım atmaya hazır WASHINGTON (A.A)

04 Ekim 2011 21:33

-Bernanke: Fed fazla adım atmaya hazır WASHINGTON (A.A) - 04.10.2011 - ABD Merkez Bankası Başkanı Ben Bernanke, Fed'in, zayıf istihdam piyasası ve Avrupa'daki finansal sıkıntılardan kaynaklı kırılgan ekonomik büyümeye yardımcı olmak için daha fazla adım atmaya hazır olduğunu söyledi. Bernanke, ABD Kongresi Ortak Ekonomi Komitesinde yaptığı konuşmada, ''Komite, ekonomideki gelişmeleri yakından izlemeye devam edecek ve fiyat istikrarı bağlamında güçlü ekonomik toparlanmayı ilerletmek için uygun biçimde daha fazla adım atmaya hazır olacak'' dedi. Zayıf istihdam büyümesinin tüketici güvenini düşürdüğü gözönüne alındığında Kongre'nin toparlanmaya zarar verebilecek şekilde harcamaları çok hızlı azaltmaktan kaçınması gerektiğine işaret eden Bernanke, ancak aynı zamanda Kongre'nin uzun vadede bütçe açığını azaltmakla mücadele ettiğini ifade etti. ABD ekonomisinin Fed'in beklediğinden daha yavaş büyüdüğünü vurgulayan Bernanke, ''Devam eden ekonomik toparlanmayı sekteye uğratabilecek mali adımlardan kaçınmak önemli bir amaç'' diye konuştu. Avrupa'daki finansal sorunları ABD'nin ekonomisinin büyümesinin önündeki ''süregiden riskler'' olarak gösteren Bernanke, sıkıntılı konut sektörü ve sıkı kredilerin daha güçlü büyümeyi önleyen diğer unsurlar olduğunu kaydetti. Yılbaşında yüksek enflasyon baskısının ekonomide yerleşik hal almadığını söyleyen Bernanke, fiyat baskılarının öngörülebilir gelecekte düşük kalmayı sürdüreceğini bildirdi. Fed, 21 Eylül'deki toplantısında, ekonomideki büyümeyi desteklemek ve borçlanma maliyetlerini düşürmek amacıyla uzun vadeli Hazine tahvili satın almak için 400 milyar dolarlık kısa vadeli tahvil satacağını açıklamıştı. Bu yılın ilk yarısında yüzde 0,9 büyüyen ABD'de işsizlik oranı yüzde 9,1 seviyesinde bulunuyor.

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