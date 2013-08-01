Fed piyasalara sinyal vermedi, gözler makroekonomik verilerde

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) dün geç saatlerde açıkladığı kararlarında parasal genişlemeden çıkış stratejisini resmileştirmemesinin ardından, piyasaların gözü bugün açıklanacak İngiltere (BoE) ve Avrupa Merkez Bankaları (ECB) kararları ile ABD'de açıklanacak makroekonomik verilere çevrildi.

Aylık 85 milyar dolarlık varlık alımlarının hızını yakın bir zamanda yavaşlatacağına dair bir sinyal vermeyen Fed, ekonomik aktiviteye yönelik açıklamalarında tonunu bir kademe düşürdü. Düşük enflasyon risklerine de vurgu yapan Fed, genel olarak önceki değerlendirmelerini bu toplantıda da korudu. Dünkü açıklamalarda parasal genişlemenin sınırlandırılmasına ilişkin bir not olmaması, ağustos ayında toplantı yapmayacak olan Fed'in eylül ayında parasal genişlemede sınırlamaya gideceği beklentilerinin azalmasına neden oldu. Analistler, Fed'den yeni bir açıklama gelmemesinin ardından makroekonomik verilerin piyasalar üzerindeki etkisinin artarak devam edebileceğini belirtiyor. Bugün ABD'de açıklanacak temmuz ayı imalat sanayi PMI ve ISM verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin ise küresel piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını tahmin ediyor.

Bugün Avrupa tarafında BoE ve ECB'nin faiz kararı ve açıklamaları takip edilecek. Özellikle BoE'nin parasal genişlemeci ve düşük faiz politikalarına yönelik açıklamalarda bulunabileceğini belirten analistler, ECB'nin ise faizleri değiştirmemesini ve ekonomik aktiviteye yönelik vurgularının takip edileceğini kaydediyor.

Yurt içinde, dün ABD'de beklenenden iyi gelen makroekonomik verilerle genel olarak gelişmekte olan ülke piyasalarına paralel olarak satıcılı bir seyir izlenirken, BIST 100 endeksi 73.377, gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 9,23 seviyesinden günü tamamladı. Fed kararlarından sonra uluslararası piyasada dolar endeksinin düşüşe geçmesi piyasaların bugünkü seyrine yönelik pozitif sinyaller verdiğini ifade eden analistler, ABD verileri öncesinde iyimserliğin çok güçlü olmayabileceğine dikkati çekiyor. Analistler BIST 100 endeksinin 75.500 ve 77.000 seviyelerinin direnç, 72.000 ve 70.000 seviyelerinin ise destek olarak takip edileceğini belirtiyor.