FBI, Boston patlamaları ile ilgili 2 kişiyle görüşmek istiyor

ABD İç Güvenlik Bakanı Janet Napolitano, FBI'ın Boston maratonu sırasında çekilen videolarda gözüken 2 kişiyle konuşmak istediğini ve bu durumun onları şüpheli yapmayacağını söyledi.

ABD Temsilciler Meclisi İç Güvenlik Komitesi'nde konuşan Napolitano, videolarda neler olduğu ya da kişilerin görünüşlerine ilişkin bilgi vermezken, maraton sırasında çekilen bazı videolarda gözüken 2 kişi hakkında bazı soru işaretleri bulunduğunu, FBI'ın bu kişilerle görüşmek istediğini ve bu durumun onları şüpheli yapmayacağını ifade etti.

‘Filller hala belirlenemedi’

Napolitano, Boston'daki maratonda bitiş çizgisi yakınındaki bombalı saldırının faillerinin hala belirlenemediğini, soruşturmanın "ivedilikle" devam ettiğini belirtti.

Boston'da 15 Nisan'da Yurtseverler Günü kutlamaları çerçevesinde yaklaşık 23 bin kişinin katılımıyla düzenlenen maratonun bitiş çizgisi yakınlarında 10 saniye arayla patlayan iki bomba, biri 8 yaşındaki çocuk 3 kişinin ölümüne, 170'den fazla kişinin yaralanmasına neden olmuştu.