Boston Maratonu kana bulandı: 3 ölü 144 yaralı!

ABD'nin en prestijli maratonu kana bulandı. Art arda patlayan iki bombada 3 kişi ölü, 17'si ağır 144 kişi yaralandı. FBI “terör saldırısı” demesine rağmen Başkan Barack Obama 'terör' ifadesini kullanmadı. Boston maratonu saldırısında ilk şüpheli ise 20 yaşındaki bir Suudi Arabistan vatandaşı. Patlamada ünlü piyanist Gülsin Onay’ın da kıl payı kurtulduğu ortaya çıktı. Onay, "Verilmiş sadakam varmış" ifadesini kullandı. Maratonda yarışan polis memuru, "Bazı koşucular yarışı bitirdi ve şimdi ayakları yok" dedi.

ABD yine terörist bir saldırıyla sallandı...

Ülkenin 'en eski ve en prestijli maratonu' olarak nitelendirilen Boston Maratonu kana bulandı.

Kentin ana caddesinde koşulan halk maratonunun bitiş çizgisine yakın bir bölgesinde, 10 saniye arayla iki bomba patladı. TSİ 22.30 sularındaki patlamada, son açıklamalara göre, aralarında 8 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 3 kişi öldü, 17'si ağır 144 kişi de yaralandı. Ölenler arasında 8 yaşındaki bir çocuğun da olduğu kaydedildi.

Polis kaynakları, patlamaların meydana geldiği maraton alanında iki bombanın daha bulunduğunu açıklarken, net olmamakla birlikte bir patlama haberi de yine Boston'daki JFK Kütüphanesi'nden geldi.

FBI'ın 'terörist saldırısı' olarak değerlendirdiği, Obama'nın ise 'terör' ifadesini kullanmadığı patlamaların ardından, ABD'de genel terör alarmı verildi.

Boston hava sahası uçuşlara kapatılırken, uzaktan kumandalı bomba ihtimaline karşı kentteki cep telefonları da kullanıma kapatıldı. Ayrıca, başta New York ve Washington’da önlemler alındığı belirtilirken, Beyaz Saray’a da ziyaretçi giriş çıkışlarının durdurulduğu kaydedildi.

İlk şüpheli gözaltında ve yaralı

ABD Başkanı Barack Obama, "Kimin yaptığını bulacağız" derken terör kelimesini kullanmadı. FBI'ın "terör saldırısı" olarak nitelendirdiği Boston maratonu saldırısında ilk şüpheli ise 20 yaşındaki bir Suudi Arabistan vatandaşı.

Amerikan New York Post gazetesi, Boston maratonuna düzenlenen bombalı saldırı sonrasında polisin 20 yaşındaki bir Suudi Arabistan vatandaşını gözetim altında tuttuğunu yazdı.

Saldırıda bir şarapnel parçasıyla yaralanan 20 yaşındaki Suudi Arabistan vatandaşının Boston'daki Brigham and Women's Hospital'da tedavi altına alınırken aynı zamanda FBI ve yerel polis tarafından sorgulandığı belirtildi.

New York Post gazetesi, şüphelinin evinin de polis tarafından arandığını açıkladı.

Amerikan Wall Street Journal gazetesi ise internet sayfasında Boston polisinin, 5 değil 7 şüpheli paket bulduğunu iddia etti.

Obama: Kimin yaptığını bulacağız

ABD Başkanı Barack Obama, Boston'daki patlamaları kimin ve neden gerçekleştirdiğini hala bilmediklerini ama kesinlikle bulacaklarını söyledi.

ABD Başkanı Barack Obama, Boston'daki patlamalarla ilgili basının karşısına çıktı.

İç Güvenlik Bakanı Janet Napolitano ve FBI Direktörü Robert Mueller'den brifing almasının ardından Beyaz Saray'da açıklama yapan Obama, olaya müdahalenin ve takibin sürdüğünü belirtti.

Obama, olayla ilgili iç güvenlik ekibinden brifing aldığını, bunun yanında Massachusetts Valisi Deval Patrick ve Boston Belediye Başkanı Tom Menino ile telefonda görüşüp, gerekli tüm desteği vereceklerini ilettiğini kaydetti.

Obama, tüm Amerikan halkının Bostonluların yanında olduğunu dile getirerek, bugün eşi Michelle Obama ile dualarının, yakınlarını kaybedenler ve yaralılar için olduğunu söyledi.

Gerekirse ABD genelindeki güvenlik önlemlerini artıracaklarını bildiren Obama, olayla ilgili hala tüm soruların cevaplarını bilmediklerini vurguladı.

Obama, "Saldırıyı kimin ve neden yaptığını hala bilmiyoruz ve tüm gerçeklere ulaşmadan insanlar hemen bir sonuç çıkarmamalı. Ama şundan bir şüpheniz olmasın ki bunu kimin yaptığını ve neden yaptığını bulacağız ve adalet önüne çıkaracağız ama kesinlikle kimin yaptığını ve niçin yaptığını bulacağız ve adalet önüne çıkaracağız" dedi.

FBI olayı "terörist saldırısı" olarak değerlendirirken, Obama'nın konuşmasında "terör" ifadesini kullanmaması dikkati çekti.

Boston'da kütüphanede de patlama

Boston Maratonu'nda meydana gelen patlamalara ek olarak, JFK Kütüphanesi'nde de patlama olduğu bildirildi.

ABD'nin Boston kentindeki maraton sırasında meydana gelen patlamaların ardından, JFK Kütüphanesi'nde de patlama olduğu bildirildi.

Boston polisi, vatandaşları kapalı alanlardaki kalabalık yerlerde durmamaları konusunda uyardı.

İki bomba etkisiz hale getirildi

Kanlı patlamalar sonrası AP'ye konuşan bir istihbarat yetkilisi maraton alanında iki patlayıcı düzeneği daha bulunduğunu ve imha edildiğini söyledi.

Boston Logan Havalimanı uçuşlara kapatılırken, şehrin çevresinde uçuşa kapalı bölge ilan edildi. ABD Hava Kuvvetleri de Boston'ın güvenliğini sağlamak için çalışıyor.

Uzaktan kumandalı patlayıcıları önlemek amacıyla Boston'da cep telefonları da kesildi.

Bunun yanı sıra olayın maraton sırasında yaşanması nedeniyle birçok kişinin yanında telefonunun olmadığı, insanların sevdiklerini Google Person Finder kullanarak bulmaya çalıştıkları ifade edildi.

Irak ve Afganistan’da kullanılan bombalardan

NBC, üç farklı kaynağa dayandırarak, patlamaların "IED" yani yol kenarı patlayıcı düzenek tipindeki bombalara benzediğini duyurdu. IED'ler ağırlıklı olarak ırak ve afganistan'da kullanılan ve abd askerlerinin çok sayıda kayıp vermesine neden olan bir patlayıcı düzeneği tipi.

Piyanist Gülsin Onay kıl payı kurtuldu

ABD’nin Boston kentindeki maratonda 3 kişinin ölümü, 140 kişinin yaralanmasına yol açan iki patlamada ünlü piyanist Gülsin Onay’ın da kıl payı kurtulduğu ortaya çıktı. Onay, "Verilmiş sadakam varmış" ifadesini kullandı.



ABD'nin Boston kentinde düzenlenen maratonda art arda patlayan iki bomba 3 kişinin yaşamını yitirmesine, 140 kişinin de yaralanmasına yol açtı.

Maratona katılan Sadık Tokgöz ile Rasim Musal adlı iki Türk saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Ünlü piyanist Gülsin Onay’ın da patlamalardan kıl payı kurtulduğu ortaya çıktı.

Piyanist Gülsin Onay, patlamalardan önce olay yerinde olduğunu sosyal paylaşım sitesi Twitter’a yazdı.

Onay, “Birkaç saat önce gezdiğim yerlerde, Maraton yarışmasında patlama olmuş” ifadelerini kullandı.

Patlamayı korkuyla izleyen ABD’lilerin fotoğrafını da paylaşan Onay, “Ne demeli.. Verilmiş sadakam varmış” diye yazdı.

Onay, olayla ilgili olarak daha sonra yaptığı açıklamada ise “Dakikalar önce iki patlamanın olduğu yerlerde gezip ardından havalimanına geldim. Şu anda tüm ABD'liler televizyonlardan patlamanın yarattığı etkiyi şaşkınlıkla izliyor. Havalimanında korkunç bir panik ve heyecan vardı” dedi.

Uzun süre uçakta bekleyen piyanist Gülsin Onay, daha sonra konser vermek için Houston’a geçti.

'Bacaklar havada uçuyordu'

Maratonda yarışan polis memuru, "Bazı koşucular yarışı bitirdi ve şimdi ayakları yok" dedi.

Boston maratonunu izlemek için olay yerinde bulunan John Ross adlı bir seyirci Boston Herald gazetesine yaptığı açıklamada, "Birinin ayağı başımın üzerinden uçtu. Kanı durdurmak için kemerimi verdim" dedi.



'Her tarafta kan vardı'



Maratonda yarışmacı olan ve Rhode Island'da atlı polis olarak görev yapan 35 yaşındaki Roupen Bastajian da Amerikan New York Times gazetesine konuştu. Bastajian, "Bazı koşucular yarışı bitirdi ve şimdi ayakları yok. Bacakları kopmuş birçok insan gördüm. Her tarafta kan vardı. Korkunçtu" şeklinde konuştu.



'Çocuklarımızın gözlerini kapattık'



Boston'un kurtuluş gününde düzenlenen maratona katılan Tim Davey de, "Uzuvları kopmuş birçok kişiyi ilk müdahale için sağlık çadırına taşıdılar. Ben ve eşim Lisa, çocuklarımızın bu korkunç anları görmemeleri için gözlerini kapattık" dedi.



'Cansız bedenler etrafa saçıldı'



İlk bombanın patladığı bitiş noktasına birkaç adım uzaklıkta olan 27 yaşındaki Deirdre Hatfield, caddede uçuşan bedenler gördüğünü söyledi. "Bacakları kopmuş insanlar gördüm. Birkaç çocuk cansız yerde yatıyordu" diyen Deirdre Hatfield, "Cansız bedenler etrafa saçılırken, bir an için yandığımı düşündüm. Parçalandığımda umarım fazla birşey hissetmem diye dua ettim" dedi.



Polis halktan yardım istiyor



Boston polisi, düzenlediği basın toplantısında, eş zamanlı iki patlamanın ardından JFK Kütüphanesi yakınlarında bir patlamanın daha meydana geldiğini ancak bunun önceki ikisiyle bağlantılı olmadığını düşündüklerini belirtti.

Halkı, evlerinde beklemeleri ve mecbur olmadıkça sokağa çıkmamaları konusunda uyaran polis, patlama hakkında bilgisi olanların telefonla kendilerine bilgi vermelerini istedi.

Polis, maratona yönelik daha önceden herhangi bir tehdit algısının olmadığını, bazı kişilerin sorgulandığını ancak halen gözaltında kimsenin bulunmadığını açıkladı.

Patlayıcıların türünün tespit edilmesi ve sorumlularının belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Görgü tanıkları ise şiddetli patlamaların meydana geldiğini ve çok sayıda kişinin uzuvlarını kaybettiğini gördüklerini söyledi.