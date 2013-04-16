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Dünya

ABD'li gazeteci: Tüm Müslümanları öldürelim

Rush, Boston'daki bombalama olayından sonra attığı tweet'te bir takipçisine 'Müslümanlar kötüdür, hepsini öldürmek lazım' ifadelerini kullandı

16 Nisan 2013 13:10

ABD'li gazeteci Erik Rush twitter'dan gönderdiği, "tüm Müslümanları öldürelim" mesajıyla sosyal medyayı karıştırdı.

Amerikan Fox TV habercilerinden Erik Rush, twitter'dan yazdığı mesajlarla çok büyük tepki topladı.

Rush, Boston'daki bombalama olayından sonra attığı tweet'te bir takipçisine 'Müslümanlar kötüdür, hepsini öldürmek lazım' ifadelerini kullandı.

Bir anda sosyal medyada yayılan mesaj tüm dünyadan büyük tepki topladı.

Geri adım atmayan Rush, daha sonra da kendisine tepki gösterenlere hitaben 'düşmanlarımız tarafından beyni yıkanmış aptalların sayısı inanılmaz' diyerek hakaretlerini sürdürdü.

Rush daha önce de ABD'deki eşcinsel hakları tartışmaları sırasında "eşcinsel yaşam tarzı toplumu yoldan çıkarır ve ABD'yi tiranlık yoluna sokar" ifadelerini kullanmıştı. Rush daha sonra söz konusu tweetlerini sildi. Ancak twitter’da Rush’a karşı tepkiler dinmedi.

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