Barack Obama Boston saldırısı için 'terör eylemi' dedi



ABD Başkanı Barack Obama, Boston'daki saldırıyla ilgili ilk kez "terör eylemi" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Barack Obama, Boston'daki patlamalarla ilgili İç Güvenlik Bakanı Janet Napolitano ve FBI Direktörü Robert Mueller'den brifing almasının ardından Beyaz Saray'da açıklama yaptı.

Olaya müdahalenin ve takibin sürdüğünü belirten Obama, olayla ilgili iç güvenlik ekibinden brifing aldığını, bunun yanında Massachusetts Valisi Deval Patrick ve Boston Belediye Başkanı Tom Menino ile telefonda görüşüp, gerekli tüm desteği vereceklerini ilettiğini kaydetti.

Obama, tüm Amerikan halkının Bostonluların yanında olduğunu dile getirerek, bugün eşi Michelle Obama ile dualarının, yakınlarını kaybedenler ve yaralılar için olduğunu söyledi.

Gerekirse ABD genelindeki güvenlik önlemlerini artıracaklarını bildiren Obama, olayla ilgili hala tüm soruların cevaplarını bilmediklerini vurguladı.

Obama, "Saldırıyı kimin ve neden yaptığını hala bilmiyoruz ve tüm gerçeklere ulaşmadan insanlar hemen bir sonuç çıkarmamalı. Ama şundan bir şüpheniz olmasın ki bunu kimin yaptığını ve neden yaptığını bulacağız ve adalet önüne çıkaracağız ama kesinlikle kimin yaptığını ve niçin yaptığını bulacağız ve adalet önüne çıkaracağız" dedi.

'Terör eylemi' dedi

Ulusal Güvenlik ekibinden Boston'daki gelişmelerle ilgili sürekli bilgi alan Obama, daha sonraki basın toplantısında, olayla ilgili ilk kez "terör" ifadesini kullandı.

Saldırıyı "çirkin ve alçakça bir eylem" şeklinde nitelendiren Obama, Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) saldırıyı "terör saldırı" olarak araştırdığını kaydetti.

Obama, "Bombalar masum sivilleri hedef almak için kullanıldığı zaman bu bir terörist eylemdir. Şu anda bilmediğimiz, bu eylemi gerçekleştirenlerin kim olduğu ve bunu yapma nedenlerini, iç veya dış bir terörist örgüt tarafından planlı mı yapıldığı, yoksa art niyetli bireysel eylem mi olduğu" dedi.

Daha soruşturmanın başında olduklarını hatırlatan Obama, "her yolu izlemenin ve ne olduğunu tespit etmenin" zaman alacağını dile getirdi. Obama, "Ama bulacağız, vatandaşlarımıza kimin zarar verdiğini bulacağız ve onları adalet önüne getireceğiz" diye konuştu.

Amerikalıların kendilerinin dehşete düşürülmeye çalışılmasına karşı çıktığını, bunun en güzel örneğinin saldırının hemen ardından ortaya çıkan kahramanlık, yardım ve şefkat hikayeleriyle görüldüğünü ifade eden Obama, herkesin yaralılara yardım etmek için seferler olduğunu anımsatarak, "Kim olduğumuzu, Amerika'nın ne olduğunu, düşmana nasıl cevap verdiğini bilmek istiyorsanız, işte bu, özveri ve merhamet" dedi.

Ülkenin güvenliği için tedbirler alınması talimatını verdiğini belirten Obama, vatandaşlardan da şüpheli bir şeyler gördüklerinde haber vermelerini istedi.

Savunma Bakanı da 'terör' dedi

Bu arada ABD Savunma Bakanı Chuck Hagel, dün Boston'da 3 kişinin yaşamını yitirmesine ve 170'dan fazla kişinin de yaralanmasına neden olan iki bombalı saldırıyı, "korkunç bir terör eylemi" olarak niteledi.

Kongre'de savunma bütçesiyle ilgili bir oturuma katılan Hagel, olayın hemen ardından başlatılan soruşturmanın, saldırganların yabancı mı yoksa ABD vatandaşı mı olduğunu ortaya çıkaracağına işaret etti.