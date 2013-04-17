Boston saldırısında düdüklü tencere kullanılmış

ABD polisi, Boston Maratonu'nın bitiş çizgisine yakın bir bölgede düzenlenen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği 176 kişinin yaralandığı saldırıda kullanılan bombaların, 2010 yılında New York'taki saldırıda kullanılan bomba gibi düdüklü tencere içerisine konulduğunu belirledi. ABD Başkanı Barack Obama, 'olayın terör eylemi olarak araştırıldığını' söyledi.

3 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili başlatılan incelemelerde, kullanılan bombanın düdüklü tencerelere konulduğu belirlendi.

Adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, saldırganların bomba yapmak için 6 litrelik düdüklü tencere kullandıklarını söyledi. Patlayıcı madde doldurulan düdüklü tencerelerin, daha sonra içlerinde metal parçaları ve çivi bulunan siyah, spor çantaların içine yerleştirildikleri belirlendi.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından Temmuz 2010'da yayımlanan bir rapora göre, bu tür bombalar, genellikle Afganistan, Hindistan, Nepal ve Pakistan'da kullanılıyor.

Mayıs 2010'da New York'taki Times Meydanı'na bırakılan 3 patlayıcıdan biri de düdüklü tencereye konulmuştu. Bombanın erken fark edilmesi üzerine olay, herhangi bir can kaybı yaşanmadan atlatılmıştı.

O bombaya çok benziyor

Boston’daki bombaların, karabarut ve bilyeli rulman kullanılarak yapılan ev yapımı patlayıcı düzenekler olduğu bildirildi.

Bu açıdan son saldırı, 27 Temmuz 1996’da Atlanta’daki Olimpiyat Parkı’nı Yaz Oyunları sırasında vurup 2 kişinin ölümüne, 100’den fazlasının yaralanmasına neden olan terör eylemine benzetiliyor.

Bu eylemde boru tipi bir bomba kullanan “Hıristiyan Kimlik” hareketine mensup aşırı sağcı terörist Eric Robert Rudolph, 2003’te yakalanıp müebbet hapse çarptırılmıştı.

En kalabalık olduğu an seçildi

Boston Maratonu’nda patlayan bombalar bitiş çizgisinin en kalabalık olduğu ana denk getirildi. Doktorların erken müdahalesi ve bombaların şiddetinin az olması, ölü sayısının artmasını önledi.

Taliban üstlenmedi

Times Meydanı'ndaki saldırı girişimini üstlenen Taliban, Boston'daki saldırıyla hiçbir bağlantısının olmadığını ileri sürdü.

17 kişinin durumu ağır

Öte yandan yetkililer, saldırının ardından 176 kişinin kentteki hastanelere kaldırıldığını, 17 kişinin durumunun ağır olduğunu açıkladı.

Boston Çocuk Hastanesi Travma Merkezi Müdürü David Mooney, yaralı çocukların vücudundan metal parçaları çıkardıklarını söyledi.

Mooney, bacağından yaralı 2 kız çocuğunun durumunun ciddiyetini koruduğunu belirtti.

4 kişinin bacağı kesildi

Saldırının ardından 31 yaralının gönderildiği Massachusetts Hastanesi'nin yetkilileri ise 4 kişinin bacağını kesmek zorunda kaldıklarını ifade etti.

Boston'da Yurtseverler Günü kutlamaları çerçevesinde yaklaşık 23 bin kişinin katılımıyla düzenlenen maratonun bitiş çizgisi yakınlarında 10 saniye arayla patlayan iki bomba, biri 8 yaşında 3 kişinin ölümüne, 176 kişinin yaralanmasına neden olmuştu.

Obama ilk kez 'terör' dedi

Boston'da 3 kişinin hayatı kaybettiği patlamayla ilgili ilk yaptığı açıklamada ABD'li diğer yetkililerin aksine 'terör' ifadesini kullanmaktan kaçınan ABD Başkanı Obama, gazetecilere bir değerlendirme yaptı. Obama, 'olayın terör eylemi olarak araştırıldığını' söyledi.

ABD Başkanı Barack Obama, Boston'daki saldırıyla ilgili ilk kez "terör eylemi" ifadesini kullanarak, "Şu anda bilmediğimiz, iç veya dış bir terörist örgüt tarafından planlı mı yapıldığı, yoksa art niyetli bireysel eylem mi olduğu" dedi.

Ulusal Güvenlik ekibinden Boston'daki gelişmelerle ilgili sürekli bilgi alan Obama, basın toplantısında, olayla ilgili ilk kez "terör" ifadesini kullandı.

Saldırıyı "çirkin ve alçakça bir eylem" şeklinde nitelendiren Obama, Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) saldırıyı "terör saldırı" olarak araştırdığını kaydetti.

Obama, "Bombalar masum sivilleri hedef almak için kullanıldığı zaman bu bir terörist eylemdir. Şu anda bilmediğimiz, bu eylemi gerçekleştirenlerin kim olduğu ve bunu yapma nedenlerini, iç veya dış bir terörist örgüt tarafından planlı mı yapıldığı, yoksa art niyetli bireysel eylem mi olduğu" dedi.

‘Adalet önüne çıkaracağız’

Daha soruşturmanın başında olduklarını hatırlatan Obama, "her yolu izlemenin ve ne olduğunu tespit etmenin" zaman alacağını dile getirdi. Obama, "Ama bulacağız, vatandaşlarımıza kimin zarar verdiğini bulacağız ve onları adalet önüne getireceğiz" diye konuştu.

Amerikalıların kendilerinin dehşete düşürülmeye çalışılmasına karşı çıktığını, bunun en güzel örneğinin saldırının hemen ardından ortaya çıkan kahramanlık, yardım ve şefkat hikayeleriyle görüldüğünü ifade eden Obama, herkesin yaralılara yardım etmek için seferler olduğunu anımsatarak, "Kim olduğumuzu, Amerika'nın ne olduğunu, düşmana nasıl cevap verdiğini bilmek istiyorsanız, işte bu, özveri ve merhamet" dedi.

Vatandaşlardan yardım istedi

Ülkenin güvenliği için tedbirler alınması talimatını verdiğini belirten Obama, vatandaşlardan da şüpheli bir şeyler gördüklerinde haber vermelerini istedi.

Oval Ofis’te güvenlik zirvesi

Öte yandan Oval Ofis'te bir güvenlik zirvesi düzenlendi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın da Obama'ya eşlik ettiği brifinge, ABD Adalet Bakanı Eric Holder, FBI Direktörü Robert Mueller, İç Güvenlik Bakanı Janet Napolitano ve çok sayıda güvenlik yetkilisi katıldı. Yetkililer Obama'ya, ülke genelinde yürütülen koordinasyonla ilgili son bilgileri aktardı.

Obama Boston’a gidecek

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da Obama'nın, yarın Boston'a giderek, saldırıda hayatını kaybedenler ve yaralananlar için düzenlenen dinler arası anma törenine katılacağı bildirildi. 19 Nisan Cuma günü Kansas Üniversitesi'ni ziyaret programını iptal eden Obama, burada konuşma da yapacak.

Teröre tepkiler

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, ABD’deki muhataplarına birer taziye mesajı gönderdi.

Başbakan Erdoğan,“Değerli dostum” diye hitap ettiği ABD Başkanı Barack Obama’ya, “Söz konusu saldırı yalnızca Amerikan halkını değil, dünyada barış ve esenlik içerisinde yaşamayı amaçlayan tüm halkların huzurunu hedef almıştır. Acınızı paylaşıyoruz. Türkiye, bu kederli günde ABD’nin yanındadır” dedi.

İran da kınadı

İran: ABD vatandaşlarının öldürülmesini şiddetle kınıyoruz. Terörizm ve aşırılık yanlılığına kimse destek vermemelidir.

İngiltere: Londra Maratonu iptal edilmeyecek. Güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı. Eski başbakan Margaret Thatcher’ın bugünkü cenazesinde polis tetikte olacak.

Rusya: 2014 Kış Olimpiyatları’nda güvenlik önlemlerini artıracağız. Bu terör saldırısı bizim için ciddi bir uyarı zilidir.

İspanya: Boston Konsolosu Pablo Sanchez-Teran görevden alındı. Sanchez, maratonda 90 İspanyol atlet koşmasına rağmen, yakınlarına ulaşmak isteyenler için hiçbir önlem almadığı gibi acil yardım numarası bırakmadan konsolosluğu normal saatinde kapayıp, evine gitmişti.

‘Vatansever yalnız kurt’ mu?

ABD’nin kuzeydoğusundaki Massachusetts ve Maine eyaletleri, Nisan 1775’te İngiliz sömürge yönetimine karşı başlatılan Amerikan Bağımsızlık Savaşı’nı her yıl nisanın üçüncü pazartesi günü “Vatanseverler Günü” adıyla anıyor. Massachusetts’in başkenti Boston’da bugünün en popüler etkinliği ise geleneksel maraton.

Kanlı Nisan

ABD’de federal hükümet karşıtı radikal sağ gruplar ve çeşitli nedenlerle katliamlara girişen “yalnız kurtlar” geçmişte bu haftayı kana buladı. 19 Nisan 1995’te Oklahoma’da federal bir binayı bombalayıp 168 kişiyi öldüren aşırı sağcı Timothy McVeigh daha sonra idam edilmiş, 20 Nisan 1999’da ise ABD’deki silah kontrol yasaları tartışmalarında bugün de sürekli gündeme getirilen Columbine Lisesi katliamı yaşanmıştı. 2007’de Virginia Tech üniversitesindeki katliam ve 1993’te Waco’da David Koresh tarikatının 76 üyesinin öldüğü polis baskını da o yılların Vatanseverler Günü’ne denk gelmişti.