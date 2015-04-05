F.Bahçe Yöneticisi Mahmut Uslu: Hedef tüm takımı öldürmekti

Çaykur Rizespor maçı sonrası uçakla İstanbul'a dönmek için Trabzon Havalimanı'na doğru yola çıkan Fenerbahçe kafilesinin Araklı ilçesi girişinde silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili konuşan Fenerbahçe Yöneticisi Mahmut Uslu, "Bu saldırı doğrudan şoförü öldürmeye yönelik. Hedef tüm takımı öldürmekti. Yasa çıkardıysan gerekli önlemleri alacaksın. Öyle sadece Passolig çıkarmakla olmuyor. “Yazık günah ya. Biz ne yaptık? Yakında el bombası da atarlar. Provoke edenler bugünlere getirenler hesap versin” diye konuştu.