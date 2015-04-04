T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe Volkan'ın sakatlandığı pozisyona fotoğrafla isyan etti

Fenerbahçe’nin resmi Twitter hesabından Volkan’ın bacağının fotoğrafı paylaşıldı

04 Nisan 2015 23:38

Çaykur Rizespor maçında aldığı darbe sonrası oyunu yarıda bırakan Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel, sahayı terk ederken hakemlere isyan etti. Sarı lacivertli kulüp de Volkan'ın ayağının fotoğrafını yayınladı.

Volkan Demirel, karşılaşmanın 19. dakikasında Kweuke ile girdiği ikili mücadele sonunda oyunu terk etmek zorunda kaldı. Önce çizgi hakemine, ayağını göstererek, "Görmedin ha! Bu tekmeyi görmedin değil mi? Eğer görmediysen bırak hakemliği. Hakemlik yapma" diyen tecrübeli kaleci daha sonra hakem Cüneyt Çakır'ın yanına giderek itiraz etti.

Fenerbahçe’nin resmi Twitter hesabından Volkan’ın bacağının fotoğrafı paylaşıldı.

 

ETİKETLER

fenerbahçevolkan demirelbacakhakempozisyonsakatlanmahaber

İlgili Haberler

Rizespor: 1 Fenerbahçe: 5

Sarı lacivertliler, Rize galibiyetiyle 56 puan ve maç fazlasıyla lider oldu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24