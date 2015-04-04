Fenerbahçe Volkan'ın sakatlandığı pozisyona fotoğrafla isyan etti

Çaykur Rizespor maçında aldığı darbe sonrası oyunu yarıda bırakan Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel, sahayı terk ederken hakemlere isyan etti. Sarı lacivertli kulüp de Volkan'ın ayağının fotoğrafını yayınladı.

Volkan Demirel, karşılaşmanın 19. dakikasında Kweuke ile girdiği ikili mücadele sonunda oyunu terk etmek zorunda kaldı. Önce çizgi hakemine, ayağını göstererek, "Görmedin ha! Bu tekmeyi görmedin değil mi? Eğer görmediysen bırak hakemliği. Hakemlik yapma" diyen tecrübeli kaleci daha sonra hakem Cüneyt Çakır'ın yanına giderek itiraz etti.

Fenerbahçe’nin resmi Twitter hesabından Volkan’ın bacağının fotoğrafı paylaşıldı.