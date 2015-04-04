Rizespor: 1 Fenerbahçe: 5

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Rize Şehir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Karşılaşma Fenerbahçe'nin 5-1 üstünlüğüyle sona erdi. Sarı lacivertlilerin ilk yarıdaki gollerini 6. dakikada Mehmet Topuz ve 8. ve 35. dakikalarda Moussa Sow attı.
49. dakikada Webo Fenerbahçe'yi 4-0 öne geçirirken, Caner 55'inci dakikada attığı golle takımını 5-0 öne geçirdi.
Rizespor'un tek golü ise 63. dakikada Deniz Kadah'tan geldi.
Fenerbahçe bu galibiyetle puanını 56'ya yükselterek maç fazlasıyla lider olurken, Rizespor 28 puanla 14. sırada kaldı. Karadeniz temsilcisi küme düşme hattının 8 puan üzerinde.
Fenerbahçe:
Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Bekir İrtegün, Bruno Alves, Caner Erkin, Mehmet Topal, Emre Belözoğlu,Alper Potuk, Mehmet Topuz, Moussa Sow, Pierre Webo
Yedekler:
Mert Günok, Hasan Ali Kaldırım, Michal Kadlec, Serdar Kesimal, Uygar Mert Zeybek, Selçuk Şahin, Emmanuel Emenike.
Çaykur Rizespor:
Serkan, Orhan, Viera, Giray, Eren, Kıvanç, Sylvestre, Sercan, Obraniak, Deniz, Kweuke