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Sağlık

Fazla uyumak, alkol ve sigara kullanmak kadar zararlı

Uzmanlar, fazla uyuyan ve egzersiz yapmayan kişilerin, erken ölme riskinin hareketli yaşıtlarından 4 kat daha fazla olduğunu belirtti

12 Aralık 2015 20:59

Avustralya’daki Sydney Üniversitesi’nden bilim insanlarının gerçekleştirdiği yeni bir araştırma; günde 9 saatten fazla uyuyan, çok fazla hareket etmeyen ve egzersiz yapmayan kişilerin erken ölme riskinin hareketli yaşıtlarından 4 kat daha fazla olduğunu ortaya çıkardı.

Araştırma kapsamında 230 bin kişinin alışkanlıklarını inceleyen uzmanlar ilk olarak sigara içmek, aşırı derecede alkol tüketmek, sağlıksız beslenmek ve egzersiz yapmamak gibi kötü alışkanlıkların yaşam beklentisi üzerindeki etkisine baktı.

Daha sonra uzun süre oturmanın, aşırı derecede uyumanın ve genel hareketsizliğin deneklerin sağlığı üzerindeki etkisini de inceleyen uzmanlar bu üç davranış biçiminin erken ölümleri tetiklemede en az diğer faktörler kadar etkili olduğunu gördü. Ancak uzmanlar çok uyumak ve hareketsizlik kadar gecede 7 saatten az uyumanın da sağlık riski oluşturduğunu söyledi. Alkol ve sigara tüketip geceleri de az uyuyan kişilerin erken ölüm riskinin de sağlıklı yaşayıp her gece en az 8 saat uyuyan yaşıtlarından 4 kat daha fazla olduğu da araştırma sonucunda ortaya çıktı.

Araştırmayı gerçekleştiren ekibin başında bulunan Dr. Melody Ding konuyla ilgili İngiliz Daily Mail gazetesine yaptığı açıklamada “Elde ettiğimiz sonuçlar, bize risk faktörlerini incelerken en az kötü yeme ve alkol tüketimi alışkanlıkları kadar aşırı hareketsizlik ve uykuyu da göz önünde bulundurmamız gerektiğini gösteriyor” dedi.

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