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Sağlık

Fazla tuz tüketmek baş ağrısına neden oluyor

İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre, tuz tüketimini azaltan kişilerde baş ağrıları da azalıyor

13 Aralık 2014 16:23

İngiltere’de yapılan bir araştırma, günlük tuz tüketimini üçte bir oranına indiren kişilerin baş ağrısı çekme risklerinin yüzde 30 azaldığını ortaya koydu.

400 gönüllü üzerinde yapılan araştırmaya göre günlük tuz tüketimini 9 gramdan 3 grama, yani yarım çay kaşığına indiren kişilerde daha az baş ağrısı görülüyor. Uzmanlar, ekmek, peynir, turşu gibi yoğun tuz içeren besinlerin tüketiminin azaltılmasıyla baş ağrısı riskinin de azalacağını vurguluyor. Tuzu azaltmanın yüksek tansiyonu da azalttığını hatırlatan uzmanlar, normal tansiyonlu kişilerin de tuz tüketimini azalttığında benzer sonuçlarla karşılaşıldığının altını çizdi.

 

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