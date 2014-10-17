Baş ağrılarını azaltmak isteyenlere dört küçük ipucu

ABD'de yayınlanan Menshealth dergisinde, gündelik hayatta çalışma performansını etkileyen, bazı kişilerde kronikleşmiş bir hastalık haline dönüşen ve farklı sağlık sorunlarından kaynaklanan baş ağrılarını giderebilecek bazı önerilere yer verildi.

Baş ağrısını tetikleyen dört temel unsurun detaylarıNIN irdelendiĞİ Jim Thornton’ın imzasıyla yayınlanan "Baş ağrılarınıza son verecek dört ipucu" başlıklı yazı şöyle:

En yaygın ve rahatsız edici sağlık sorunlarından biri farklı sebeplerden kaynaklanabilecek baş ağrılarıdır. İşte baş ağrılarına yol açan farklı sağlık sorunları ve ağrıları azaltmak için yapabileceğiniz bazı ipuçları:

Stres kaynaklı baş ağrıları

Georgetown Universitesi’nden bir baş ağrısı uzmanı Dr. Jessica Ailani strese bağlı baş ağrılarıyla ilgili şunları söylüyor:

"Stres, ağrı yollarını aktive edecek beyin kimyasallarının salgılanmasına sebep olabiliyor . 10 dakikalık bir yürüyüş nörotransmiterlerinizi (sinir iletici) sağlıklı olan seviyeye geri getirebilir."

Migren kaynaklı baş ağrıları

Migren kaynaklı baş ağrılarında kafanızın bir tarafına çivi saplanmış gibi hissedersiniz. Stres kaynaklı baş ağrıları gibi, migren ağrısı da beyin kimyasallarındaki bir düşmeyle ortaya çıkma eğilimdedir. Dr. Ailani, bu ağrı tipi için “Işık ve gürültü ağrıyı arttırır” diyor.

Sıvı tüketmek veya kafein ağrılarınızı rahatlatabilir.

Sinüs kaynaklı baş ağsısı

Sinüzit kaynaklı ağrılarda yanak bölgenizde ve alnınızda yoğun bir baskı hissedersiniz. Texas Üniversitesi’nden bir rinolojist Dr. Martin Citardi, sinüzit ağrısıyla ilgili “Sinüs boşluklarında iltihaplanma olduğunda, içerdeki mukus tahliye edilemez ve baskı yapar. Bu da ağrıya sebep olur” açıklamasında bulunuyor.

Cincinnati Üniversitesi’ndeki bilim insanları, “Kapsaisin burun spreyi sıkmanın ağrıyı hafifletebileceğini” söylüyor.

Histamin baş ağrısı (küme tipi baş ağrısı/ intihar baş ağrısı)

"İntihar baş ağrısı" olarak da bilinen bu tip baş ağrısına sahipseniz, dünyadaki en kötü ağrıya sahipmişsiniz gibi hissedersiniz. Gözlerin kızarması ve göz kapaklarının düşmesi diğer belirtilerindendir. Dr. Ailani, “Bu ağrı için beyin anormallikleri sorumlu olabilir” yorumu yapıyor.

Ailani çözüm olarak, “eğer 20 dakikadan fazla sürerse, oksijen solumak ağrıyı dindirebilir” önerisinde bulunuyor.