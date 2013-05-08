Kent hayatı baş ağrıtıyor

Yapılan bir araştırma, kentlerde yaşayanların daha fazla baş ağrısı çektiğini ortaya koydu. Baş ağrısı Almanya'da en sık karşılaşılan sağlık sorunları arasında bulunuyor. İlaç firması Bohringer'in 1995-2009 yılları arasında yaptığı araştırma, bu zaman diliminde baş ağrısından yakınanların oranında küçük değişiklikler yaşandığını ortaya koydu. Araştırmaya göre, bu yıllar arasında baş ağrısı çekenlerin oranının yüzde 58,9 ila yüzde 62,5 arasında seyrettiği kaydedildi.

Ankete göre, baş ağrısı kadınları yüzde 67,3 ila yüzde 70,7 oranıyla erkeklerden daha sık etkiliyor. Baş ağrısı çeken erkeklerin oranı ise yüzde 48,4 ile yüzde 54,3 arasında.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre, Almanya’da baş ağrısı şikâyetinin dağılımında bölgesel olarak büyük farklılıklar tespit edilmezken, nüfusu 50 binin üzerinde olan yerleşim yerlerinde yaşayanların baş ağrısı çekme oranının daha yüksek olduğu tespit edildi.

Alman Migren ve Baş Ağrısı Birliği Genel Sekreteri Nörolog Dr. Stefanie Förderreuther, bu durumun farklı yaşam tarzlarının insan üzerindeki etkilerini ortaya koyduğu şeklinde yorumlanabileceğini kaydetti.