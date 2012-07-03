Fazla hareket etmeyenler, hareketli kişilere oranla daha az yaşıyor

İngiltere’de yapılan bir araştırma sonucunda fazla hareket etmeyen kişilerin gergin, yerinde duramayan kişilere oranla daha az yaşadıkları açıklandı.

İngiltere’de yayımlanan “British Journal of Sport Medicine” dergisinde yer alan makalede, hareketsiz geçirilen zamanın, yaşam süresini azaltırken kalp krizine de sebep olabildiği bilgisi yer aldı. Yapılan basit egzersizler ve oturulan her yarım saatin sonunda biraz hareket etmekle bu süreci tersine çevirmek mümkün. Araştırmayı yorumlayan Dr Wilby Williamson, “Günde 4 saat boyunca televizyon izleyen insanların yüzde 60 ve 70’i hayatlarını hep oturarak geçiriyor. Oturduğumuz zamanı azaltmak şeker ve yağ tüketimini azaltmaktan daha iyi bir yöntem” dedi.