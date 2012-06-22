Uzmanlardan ailelere uyarı: Çocuğunuzu hareketlendirin

Strathclyde ve Newcastle Üniversite'lerindeki araştırmacılar bazı sekiz ile on yaş arası çocukların günün sadece 20 dakikasını hareketli geçirdiklerini söyledi.

Araştırma erkek çocukların kızlardan daha çok hareket ettiğini öne sürüyor. Araştırma PLoS One dergisinde yayımlandı. Bilim adamları çocukların fiziksel aktivite oranlarını hesaplamak için 508 ilkokul çocuğuna gelişmiş pedometreler verdi.

Bu deney sonucunda, çocukların uyanık oldukları zamanın sadece %4'ünü, yani 20 dakika civarını ortayla yoğun arası hareket ederek geçirdikleri ortaya çıktı.

Araştırmacılar çocukların günde 60 dakika hareket içeren aktiviteler yapmalarını önerdi. Newcastle Üniversite'sinden Dr. Mark Pearce, düşük aktivite oranına ve kızlarınkinin erkeklerinkinden bile daha düşük olmasına çok şaşırdığını söyledi. BBC'ye yaptığı açıklamada Pearce, "aktivite oranının ergenlik döneminden sonra düşmesi beklenir, fakat eğer sekiz yaşındakilerinki bu kadar düşükse büyüdüklerinde daha da düşebileceğini sanmıyorum" dedi.

Medyadan yardım isteniyor

Yaşlı babaların çocuklarının aktivite oranlarının genelde daha düşük olduğu gözlemlendi.

Televizyonu yasaklayan anne babaların çocuklarında görülen aktivite oranı da ilginç bir şekilde oldukça düşük.

Araştırmacılar, çocukların çoğu zaman televizyonda gördüklerini örnek aldıkları için, Avrupa Şampiyonası'nda Wayne Rooney'yi izlemelerinin onları spora ve aktivitelere katılmaları yolunda olumlu etkileyeceğini açıkladılar.

Strathclyde Üniversitesi'nden Profesör John Reilly, ilkokul öğrencilerinin daha hareketli aktivitelere katılmalarını sağlamak için çocuklarla bu konuda acilen aile içinde ve okulda konuşulması gerektiğini söyledi.

Araştırmacılar ailelerin çocuklarını spor yapmaya teşvik etmeleri gerektiğini, fakat okulların ve eğitim akademilerinin de bu konuda önemli sorumlulukları olduğunu açıkladı. Dr. Pearce'a göre çoğu kız spor yapmayı havalı bulmuyor. BBC'ye yaptığı açıklamada Pearce, "kız çocuklarına şu anki imkânlardan daha çok imkân sunarak ve medya aracılığıyla onları cesaretlendirebilecek uygun bayanları örnek almalarını sağlayarak, kız çocukları erkenden egzersiz yapmaya teşvik etmek gerektiği" söyledi. (BBC Türkçe)