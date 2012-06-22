T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Uzmanlardan ailelere uyarı: Çocuğunuzu hareketlendirin

Bilim insanlarına göre ilerki yaşlarda oluşabilecek hastalıkları önlemek için ilkokul öğrencilerine acilen birden çok aktivite sağlanmalı

22 Haziran 2012 13:56

Strathclyde ve Newcastle Üniversite'lerindeki araştırmacılar bazı sekiz ile on yaş arası çocukların günün sadece 20 dakikasını hareketli geçirdiklerini söyledi.

Araştırma erkek çocukların kızlardan daha çok hareket ettiğini öne sürüyor. Araştırma PLoS One dergisinde yayımlandı. Bilim adamları çocukların fiziksel aktivite oranlarını hesaplamak için 508 ilkokul çocuğuna gelişmiş pedometreler verdi.

Bu deney sonucunda, çocukların uyanık oldukları zamanın sadece %4'ünü, yani 20 dakika civarını ortayla yoğun arası hareket ederek geçirdikleri ortaya çıktı.

Araştırmacılar çocukların günde 60 dakika hareket içeren aktiviteler yapmalarını önerdi. Newcastle Üniversite'sinden Dr. Mark Pearce, düşük aktivite oranına ve kızlarınkinin erkeklerinkinden bile daha düşük olmasına çok şaşırdığını söyledi. BBC'ye yaptığı açıklamada Pearce, "aktivite oranının ergenlik döneminden sonra düşmesi beklenir, fakat eğer sekiz yaşındakilerinki bu kadar düşükse büyüdüklerinde daha da düşebileceğini sanmıyorum" dedi.

 

Medyadan yardım isteniyor

 

Yaşlı babaların çocuklarının aktivite oranlarının genelde daha düşük olduğu gözlemlendi.
Televizyonu yasaklayan anne babaların çocuklarında görülen aktivite oranı da ilginç bir şekilde oldukça düşük.

Araştırmacılar, çocukların çoğu zaman televizyonda gördüklerini örnek aldıkları için, Avrupa Şampiyonası'nda Wayne Rooney'yi izlemelerinin onları spora ve aktivitelere katılmaları yolunda olumlu etkileyeceğini açıkladılar.

Strathclyde Üniversitesi'nden Profesör John Reilly, ilkokul öğrencilerinin daha hareketli aktivitelere katılmalarını sağlamak için çocuklarla bu konuda acilen aile içinde ve okulda konuşulması gerektiğini söyledi.

Araştırmacılar ailelerin çocuklarını spor yapmaya teşvik etmeleri gerektiğini, fakat okulların ve eğitim akademilerinin de bu konuda önemli sorumlulukları olduğunu açıkladı. Dr. Pearce'a göre çoğu kız spor yapmayı havalı bulmuyor. BBC'ye yaptığı açıklamada Pearce, "kız çocuklarına şu anki imkânlardan daha çok imkân sunarak ve medya aracılığıyla onları cesaretlendirebilecek uygun bayanları örnek almalarını sağlayarak, kız çocukları erkenden egzersiz yapmaya teşvik etmek gerektiği" söyledi. (BBC Türkçe)

ETİKETLER

çocuksağlıkhareketsizlikplos onehareket

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24