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Kültür-Sanat

Fazıl Say'dan 'Mezopotamya Senfonisi'

Dünyaca ünlü piyanist 'Mezopotamya' Senfoni No. 2'yi 20 Aralık'ta Zorlu'da seslendirecek

24 Kasım 2014 16:25

Le figaro'nun, hakkında, "O, sadece dahi bir piyanist değil; şüphesiz ki 21. yüzyılın en büyük sanatçılarından biri olacaktır" yorumunu yaptığı dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Mezopotamya Senfonisi ile bir kez daha Zorlu'da müzikseverlerle buluşacak.

"Beste yapmak fikirlerle, müzik parçalarıyla ve hayali şekillerle her zaman bir doğaçlama biçimidir" düşüncesiyle  yirmi beş yılı aşkın bir süredir sanatsal rotasına yön veren sanatçı, oratoryolar, piyano konçertoları, çeşitli formlarda orkestra, oda müziği, şan ve piyano eserleri vererek besteci kimliğiyle de ön plana çıkıyor. Beş kıtada sürdürdüğü konserleriyle dünyanın hayranlığını kazanan Say, bestelerinde modern Avrupa enstrümanlarının yanı sıra kudüm, darbuka ve ney gibi Anadolu enstrümanlarını da sıklıkla ve özenle kullanmasıyla tanınıyor.

20 Aralık Cumartesi, 20.30'da başlayacak olan konsere katılacak olan sanatçılar şöyle:

Fazıl Say: piyano
İbrahim Yazıcı: şef
Carolina Eyck: theremin
Bülent Evcil: bas flüt
Çağatay Akyol: bas blokflüt
Aykut Köselerli: vurmalı çalgılar
Filarmonia İstanbul Orkestrası

 

Fazıl Say - Senfoni No. 2, Op. 38, "Mezopotamya":

 

 

 

Anadolu konserleri

 

Fazıl Say, "bir piyanistin piyano müziği" olarak tanımladığı "Say Plays Say" albümü ile birlikte Anadolu konserlerine başlıyor.

Sanatçının dünyanın bir çok farklı coğrafyasında dünya prömiyerlerini gerçekleştirdiği eserlerin yer aldığı "Say Plays Say" albümünde piyanistin yıllar boyunca hazırlıklarını sürdürdüğü ve besteciliğinin ilk ürünü olan eserleri yer alıyor.

Kocaeli, Urla, Aydın, Denizli ve Muğla'da 4-13 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek konserler hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayın.


 

 

 

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