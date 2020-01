Fazıl Say'dan yeni albüm: Say Plays Say

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, farklı ülkelerde dünya prömiyerlerini gerçekleştirdiği ve yıllar boyunca hazırlıklarını sürdürdüğü besteciliğinin ilk ürünü olan eserlerini "Say Plays Say" adlı yeni albümünde bir araya getirdi.

En özel albümlerinden biri

Albüm, Fazıl Say’ın konserlerinde seslendirdiği “SES”, “Kumru”, “Kara Toprak” (Black Earth), “Nazım” ve “Sevenlere Dair” eserlerinin yanı sıra; “Paganini Jazz”, “Alla Turca Jazz” ve “Bodrum” gibi caz yorumlarını; İsmail Dede Efendi’nin “Yine Bir Gülnihal” adlı eserinin ilham kaynağı olduğu “Yeni Bir Gülnihal”, ilk bestesi “Nasreddin Hoca'nın Dansları” ve “Fantezi” parçalarını barındırıyor.

“Say Plays Say”, bu nedenle sanatçının kariyerindeki en özel albümlerinden biri olarak gösteriliyor. Albümde ayrıca Bayreuth’da Wagner festivalinde dünya prömiyeri gerçekleşen “Nietzche und Wagner” de yer alıyor. Ada Müzik tarafından Türkiye ’de dinleyici ile buluşan albümün destekçisi Fazıl Say'ın daha önceki albümlerinde de olduğu gibi ENKA Vakfı.

‘Dünya mükemmel olmadığı için sanat vardır’

Son yıllardaki yoğun üretim süreci ile kazandığı besteci kimliği, müzik eleştirmeleri tarafından en iyi besteciler arasında gösterilen Say, besteci ve piyanist kimliğinin buluştuğu bu özel albüm hakkındaki duygularını şu şekilde ifade ediyor:

“Hayatım boyunca verdiğim konserlerde seslendirdiğim, bu CD’de dinleyeceğiniz piyano eserlerim, tam anlamıyla bir 'piyanistin piyano müziği'dir. Bu müziklerde yoğun bir şekilde Türkiye ve Anadolu esintisi de duyacaksınız. Gençlik yıllarımda ünlü klasik eserlerin caz çeşitlemelerini yapmayı da çok severdim; onlardan da bir demet ekledik bu çalışmaya. Yıllar içinde kimi zaman ‘bis parçası’ kimi zaman ‘konulu eser’ kimi zaman da ‘uyarlama’ olarak bu parçaları konserlerimde hep çaldım. Bu bestelerimin çoğu, zaten beni tanıyan müzikseverler tarafından bilinir.

Tarkovski’nin çok sevdiğim bir sözü vardır, ‘Dünya mükemmel olmadığı için sanat vardır,’ der. Bir hayatı müzikle anlatmaya çalışmanın bazı naçizane örnekleri işte burada; bilinen ve bilinmeyen bu eserlerimi ilk kez bir albümde toparlayıp derlemeyi düşündüm. Beğeneceğinizi umuyorum.”

Saksafon ve Piyano için Suit’in dünya prömiyeri

Tüm dünyada satışa sunulan Say Plays Say, müzik marketlerde ve dijital platformlarda yerini aldı. 16 Ekim’de Tokyo’da Japonya turnesi kapsamında yeni eseri “Saksafon ve Piyano için Suit”in dünya prömiyerini ünlü saksafon ustası Nobuya Sugawa ile birlikte gerçekleştirecek olan Say, kasım ayı içerisinde ise Belçika Ulusal Orkestrası ile 1914 adlı eserinin dünya prömiyerini gerçekleştirecek.

Nisan 2015’de gerçekleşecek Carnegie Hall konseri ile New York’taki sanatseverler ile buluşmaya hazırlanan Fazıl Say, ülkemizde de Say Plays Say kapsamında dinleyicileri ile buluşacak. Say Plays Say’ın ilk konseri, 10 Kasım'da 26. Yıl ENKA Kültür Sanat Buluşmaları kapsamında İstanbul ’da gerçekleşecek.