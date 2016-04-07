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Kültür-Sanat

Fazıl Say'dan 'Çocuklar İçin' albüm

Albümünde Ahmed Adnan Saygun, İlhan Baran, Muhiddin Dürrüoğlu ve Fazıl Say'ın eserleri yer alıyor

07 Nisan 2016 22:11

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say'ın yeni albümü "Çocuklar İçin" raflardaki yerini aldı. Ada Müzik etiketiyle dinleyici ile buluşan "Çocuklar İçin" albümünde Ahmed Adnan Saygun, İlhan Baran, Muhiddin Dürrüoğlu ve Fazıl Say'ın eserleri yer alıyor.

CNN Türk’ün haberine göre, Fazıl Say'ın 2015'te aktif olarak çalışmalarına başladığı ve Türk bestecilerinin eserlerine yer veren "Çocuklar İçin" albümü, Selen Öztürk'ün anlatımı ile çocuklar ve sanatseverler ile buluştu. "Türk Bestecileri Serisi"nin ilk çalışması olan bu albümün devamı da gelecek.

Çocuklar için eğitici ve eğlenceli bir projeye dönüşen albümde her eserin öyküsü öncelikle Selen Öztürk tarafından seslendiriliyor ve eserlerin mini hikayelerine yer veriliyor. Her hikayenin ardından ise solo piyano eserleri yer alıyor. Fazıl Say'ın yeni albümü "Çocuklar İçin" raflarda yerini aldı.

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