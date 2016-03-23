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Fazıl Say: Aile Bakanı’nın dedikleri insanlık dışı, istifa ettirilmeli!

Bakan Ramazanoğlu, Ensar Vakfı'yla ilişkilendirilen çocuk tacizleriyle ilgili "Bir kere rastlanması kurumu karalamak için gerekçe olmaz" demişti

23 Mart 2016 21:43

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu’nun Karaman’da yaşanan ve Ensar Vakfı ile ilişkilendirilen çocuk tacizleriyle ilgili olarak, “Buna bir kere rastlanmış olması hizmetleri ile ön plana çıkmış bir kurumumuzu karalamak için gerekçe olamaz” sözlerine tepki gösterdi. Say, “Bakanın dedikleri o kadar insanlık dışı ki,hemen istifa ettirilmelidir” dedi.

Say’ın Instagram’dan paylaştığı mesaj şöyle:

“İster Batı kültürü olsun, ister İslam kültürü, ‘kültür’ yaşamın özüdür ve insandan yana olduğu zaman kültürün bir değeri vardır. ‘Kültür’ insanı ilerlettiğinde değerlidir… Yaşam biçimi ile, sanat ile, bilim ile olur bu da… Batı ile Doğu kültürleri arasında köprülere ihtiyaç var.

"İnsanların birbirini anlamasına.. Her gün bir sürü tartışma… Şimdi burada ‘cinsel istismar’ konusunda bu bakanın dedikleri, yaşama kültürüne o kadar uzak ve o kadar insanlık dışı ki, gerçekten aile bakanı şu dediklerinden dolayı hemen istifa ettirilmelidir.. Ama nerdeee? ‘Öbür taraf’ istifasını istedi diye hangisi istifa etmişti bugüne değin? ‘Kültür’ bulandırılır orada hemen.. İnsanlık olmadan. ‘Kültür’ pozitif olduğu zaman değerlidir. Kimse kendini kandırmasın ;Patlatsınlar bir arabesk parça. Bu sapıklıkları işlemek arabesk kültüründe sorun değildi ve her seferinde gözyaşı bombardımanıyla bu halleri acındırarak affettirmeye çalışmak da değildi. Etik mi? Ne etiği? Uzunca tartıştık bunu… Onlar kazandı…”

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