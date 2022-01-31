İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da kar yağışının ardından yol çalışmaları sürerken bir restoranda görünmesiyle başlayan tartışmalarda, yaptığı paylaşımın ardından MHP tarafından hedef gösterilen ve sosyal medyada hakaretlere maruz kalan piyanist Fazıl Say, "Geçen hafta çok nefret söylemi yaşattılar, buna devam etmelerinin bu toplumda kimseye faydası olmaz" düşüncesini dile getirdi.

Say Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hepinize güzel bir hafta dilerim. Pandemide ertelenen kayıt projelerimden biri için Almanyadayım, yoğun çalışma başlıyor yine. Artık sükunetli ve barışçıl olsunlar dileklerimizle. Geçen hafta çok nefret söylemi yaşattılar Buna devam etmelerinin bu toplumda kimseye faydası olmaz" ifadesini kullandı.

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