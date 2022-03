Fazıl Say, İmamoğlu ile fotoğrafını paylaştı: Fotoğrafı çeken de Devlet Bahçeli

Fazıl Say, kendisinin ve eşi Ece Dağıstan Say'ın Ekrem ve Dilek İmamoğlu çiftiyle çektirdiği fotoğrafı Twitter hesabından paylaşarak, "Fotoğrafı çeken kişi de Devlet Bahçeli'dir" dedi.

Sanatçı Fazıl Say, İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı sırasında eski bir fotoğrafı kullanılarak balıkçıda olduğu iddia edilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na esprili bir paylaşımla destek oldu.

Ekrem İmamoğlu, Dilek İmamoğlu ve Fazıl Say, Ece Dağıstan Say çiftlerinin birlikte çektirdiği bir fotoğrafı Twitter hesabından paylaşan Say, "Belediye başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun dün gece bir restoranda görüldüğü yanlış haberdir. İşin gerçeği şudur; bu 4 kişi dün bütün gece diskoda çılgınlar gibi dans etmiş ve içmiş, eğlenmiştir. Fotoğrafı çeken kişi de Devlet Bahçeli'dir! Salvador Dali’nin de selamları var!" dedi.