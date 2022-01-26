MHP tarafından tehdit edilen Fazıl Say: Güzel günler göreceğiz, ülkemizi insanların mutlu yaşadığı, gençlerin umutlarının olduğu, bir hale getireceğiz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun balıkçıya gitmesi hakkındaki tartışmalara, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi de katarak esprili bir dille paylaşım yapmasına MHP'den tehditle karşılık verilen piyanist Fazıl Say, "Güzel günler göreceğiz, ülkemizi insanların mutlu yaşadığı, gençlerin umutlarının olduğu, bir hale getireceğiz" düşüncesini dile getidi.

Say Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Güzel günler göreceğiz, cennet ülkemizi insanların mutlu yaşadığı, gençlerin umutlarının olduğu, bir hale getireceğiz. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Bunun uğruna da, bu çok ince ve çok yaralı çizgiden geçmek durumundayız, düşe kalka da olsa. Unutmayalım; birlikten güç doğar." ifadesini kullandı.

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