Fazıl Say'dan Ekrem İmamoğlu'na "gazeteci" tepkisi

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turuna davet ettiği gazetecilere ilişkin sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulundu.

10 yıl önce “Hayyam” tweeti nedeniyle davalık olmasını hatırlatan Say, isim vermeden, “Ceza almam için Televizyonlarda yaygara koparan, algı yaratan ve ceza almamı da başaran gazeteci kadın, gönlümün en uzağında bile yeri yoktur” diye yazdı.

Say, sözlerinin devamında daha önce CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olarak göstermesini istediği İmamoğlu için de, “Onunla poz vermiş biri. O da o uzaklara gitti. Şimdi ne olacak?” dedi.

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