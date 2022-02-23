Fazıl Say: Açık ve net; aday Ekrem İmamoğlu olmalıdır

Piyanist Fazıl Say, "toplumun umutlarla ayakta kaldığını" belirterek, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olması gerektiğini savundu. Say, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması gerektiği düşüncesini dile getirirken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da iddialı bir aday olabileceğini ifade etti.

Fazıl Say, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kılıçdaroğlu’nun ve tüm CHP’lilerin çok iyi anlaması gereken bir şey var; bu toplum umutlarla ayakta kalabildi. Umutlar tükenirse, bu iş bitecek, milyonların umutları... Ve o umutlar, bir tek anketlere de topluma da yansıyan rakamlardadır. Açık ve net; aday Ekrem İmamoğlu olmalıdır" dedi.

Say, bir takipçisinin "Hemen tamamlamak isterim izninizle, ya da Mansur Yavaş olmalıdır" sözleri üzerine şunları söyledi: