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'Twitter davası'nda Fazıl Say'a yeniden 10 ay hapis cezası

Fazıl Say Twitter davasında 'dini değerleri aşağıladığı' suçlamasıyla 10 ay hapis cezasına çarptırıldı

20 Eylül 2013 15:00

Dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say yeniden yargılandığı davada 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Twitter'dan Ömer Hayyam’a ait bir rubaiyi paylaşınca, halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağıladığı gerekçesiyle 10 ay hapis cezası alan ve hükmün açıklanması geri bırakılan Fazıl Say dün yeniden hâkim karşısına çıktı.

 

Karara itiraz etmişti

 

“Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılamak” suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırılan Say, avukatı aracılığı nöbetçi mahkemeye başvurarak hükmün açıklanmasının ertelenmesi kararının iptal edilmesini istemişti. Mahkemenin talebi kabul etmesiyle Say’a yeniden yargılama yolu açılmış oldu. Fazıl Say, kararı veren mahkemede yeniden hakim karşısına çıktı, bu kez hakim, Say’a ‘hükmün açıklanmasının ertelenmesi’ yasasını detayları ile anlatıp, ceza verilmesi halinde bu yasanın uygulanmasını isteyip istemediğini sordu.

 

Yeniden 10 ay hapis

 

İstanbul 19. Sulh Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşma sonunda Fazıl Say’a yine 10 ay hapis cezası verildi. Ancak hakim, Say’ın avukatının talebi üzerine daha önce verdiği hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararını uygulamadı. Bunun yerine Say’ın sabıkasız oluşunu dikkate alarak hapis cezasının ertelenmesine ve 2 yıl denetim süresi kararı verdi. Say mahkeme kararını Yargıtay'a taşıyabilecek. Yargıtay kararı onarsa ceza kesinleşecek, karar bozulursa Say yeniden yargılanacak. Sabıkasız olan Say'ın iki yıl içinde suç işlememesi halinde ise dava düşecek. 

 

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