Fazıl Say: Cemal Reşit Rey'deki değişikliklerde neden suçlu aranıyor anlamış değilim, İmamoğlu neden suçlanıyor onu da anlamış değilim

Piyanist Fazıl Say, Cemal Reşit Rey Konser Salonu Genel Sanat Yönetmeni değişimin ardından yaşanan değişimlere değinerek, " Cemal Reşit Rey'deki değişikliklerde neden suçlu aranıyor anlamış değilim, İmamoğlu neden suçlanıyor onu da anlamış değilim" düşüncesini dile getirdi.

Say Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Cemal Reşit Rey konser salonunda 1995-2011 yılları arasında yaklaşık 15 konser verdim. Son 10 yıldır çağrılmadım. Sebeplerini anlatmamız gerekmez, malum... Hem AKM'nin yeniden faaliyete geçmesi, hem İBB'nin Cemal Reşat Rey Salonu'nu yeniden canlandırması isteği İstanbul için pozitif bir gelişmedir. Cem Mansur göreve 2019 sonlarında getirildi. Yani görevde kaldığı 2 yılın çok büyük bir bölümü zaten konserlerin olamadığı pandemi sürecine denk geldi. Cem Mansur göreve niye getirilmişti, kim fikriydi bilmiyorum. Görevden niye alındı, anlaşmazlık neydi, onu da bilmiyorum. Murat Cem Orhan niye göreve getirildi onu da bilmiyorum.Konu belediyenin kültür işleri müdürlüğünün konusudur." ifadesini kullandı.

Say şunları kaydetti:

"Yapılan değişikliklerde neden suçlu aranıyor anlamış değilim. İmamoğlu neden suçlanıyor onu da anlamış değilim. Bildiğim tek şey bu tartışmaların arasında korumak istediğim bir değer olan Cem Orhan, 500 kişi arasında ilk 5'e girmeyi başarmış bir uluslararası değerimizdir, çok iyi bir orkestra şegi, çok iyi bir proje adamı, iyi fr piyano çalar, bariton olarak opera geçmişi de vardır biraz, benimle beraber çok konserde yer aldı, yurt dışında daçok başarılı oldu. Hatırlarsanız 2019 Volkswagen Arena yıl sonu konserimde şef oydu. Gelecek yılsan itibaren Nazım Orotoryosu'nu emabet edeceğimiz şef yani benim çok beğendiğim, destek olduğum, gerçek bir yetenek genç yaşında. Benden tam not.

CRR'ye Murat Cem Orhan'ın getirilmesi konusunda ise şunu düşünüyorum; yaşadığımız dönem hem salgının hâlâ devam etmesi hem ekonomik zorluklar, döviz kurunun çok artması, yurt dışından gelecek sanatçıların bedelleri filan belediyenin konser salonunun "sağlıklı" işlemesi açısından 2022'de çok ama çok zor olacak.

İmamoğlu, 2022 sonlarında Millet İttifakı'nın ortak adayı olabilir, bu ihtimal hayli yüksek, bu durumda belediyede tabii her şey değişir. Salonun büyük sıkıntıları var; yeni piyano lazım, akustiğine dokunuşlar lazım, yıllık uluslararası programını bu ekonomide nasıl çare bulacak?

Salonun bir de orkestrası var; bu orkesrra kadrolaşacak mı? Yılda kaç konser verecek? Orkestrada çalan müzisyenlerin bütçelendirilmesi vesairfe, yani sorunlar az değil."

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