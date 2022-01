CRR'nin yeni Genel Sanat Yönetmeni Murat Cem Orhan oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nun genel sanat yönetmenliğine şef ve besteci Murat Cem Orhan’ı atadı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nun genel sanat yönetmenliği görevinden Cem Mansur’un alınmasından sonra yerine kimin getirileceği merak konusu iken şef ve besteci Murat Cem Orhan’ın getirildiği açıklandı. Orhan, görevine Ocak 2022’de başlayacak.

Murat Cem Orhan kimdir?

İBB Basın Bürosu'nden yapılan açıklamada, "Uluslararası konser salonu CRR’ye yeni ve genç bir yaklaşım kazandıracak" olan Orhan, 1981 İzmir doğumlu. 1999 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera-Şan Bölümü’nü kazandı.



2002 yılında öğrenci değişim programı ile yarım dönem İtalya’nın Venedik kentinde bulunan Benedetto Marcello konservatuvarında eğitim aldı. 2003 yılında İzmir Devlet Opera ve Balesi’nde solist sanatçı olarak göreve başladı. 2004 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda Prof. Güzin Gürel’in yüksek lisans sınıfına kabul edildi.



2007 yılında New York Brooklyn College of Music’te ikinci yüksek lisans eğitimine başladı. New York’ta 14 eserde baş bariton rollerini seslendirdi. 2014 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Bölümü’nde Maestro Antonio Pirolli’nin orkestra şefliği sınıfında yüksek lisans öğrencisi olma hakkı kazandı.

2018 yılında Paris’te düzenlenen 4. Evgeny Svetlanov Uluslararası Şeflik Yarışması’nın finalist orkestra şeflerinden biri oldu. Türkiye’de bulunan tüm Devlet Senfoni Orkestraları ve opera evleri ile düzenli olarak konserler veren Orhan, 2016 yılında Heidelberg Sinfonietta ile Almanya’nın Heidelberg şehrinde Fazıl Say’ın eserlerini yönetti.

Üç çocuk müzikali bestelemiş olan Orhan, 2018 yılında Nâzım Hikmet’in Kuvayi Milliye Destanı’nda bulunan insan karakterlerini “Kuvayi Milliye’nin İnsan Manzaraları“ adlı bir sahne eseri olarak ve İkinci Yeni şairlerinin eserlerinden oluşan “Ölmeme Günü” isimli sahne eserlerini besteledi. Orhan, İstanbul Devlet Opera ve Balesi bünyesinde sanat hayatını sürdürüyor.

Ne olmuştu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), geçtiğimiz günlerde Cemal Reşit Rey Konser Salonu Genel Sanat Yönetmeni Cem Mansur ile 'yönetsel fikir ayrılıkları' nedeniyle yollarını ayırma kararı aldı. Bu konuyla ilgili iki taraf da net bir açıklama yapmazken Cem Mansur, konuyla ilgili bir açıklama yayınladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun davetiyle iki yıldan beri Cemal Reşit Rey Konser Salonu Genel Sanat Yönetmeni olarak çalışan orkestra şefi Cem Mansur açıklamasında, "Makamı hiçbir şekilde kendi kariyerim için kullanmadım. Kendime iş veriyor konumunda olmamak için yönettiğim 30 kadar konserden ücret almayı reddettim" ifadelerini kullandı.

TIKLAYIN | Fazıl Say: Cemal Reşit Rey'deki değişikliklerde neden suçlu aranıyor anlamış değilim, İmamoğlu neden suçlanıyor onu da anlamış değilim

TIKLAYIN | Orkestra şefi Cem Mansur: İmamoğlu’nun kararı olup olmadığını öğrenemeden görevime son verildi