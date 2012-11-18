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Kültür-Sanat

Fazıl Say, Alanya'da ücretsiz konser verdi

Festivalin Alanya ayağında ücretsiz gerçekleştirilen konseri dinlemek için gelenler, 600 kişilik salonu hınca hınç doldurdu

18 Kasım 2012 21:23

Bu yıl 13'üncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Antalya Piyano Festivali kapsamında piyanist Fazıl Say, Alanya Kültür Merkezi'nde sanatseverle buluştu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Akaydın, Alanya Belediye Başkanı AK Partili Hasan Sipahioğlu ve yazar Hıncal Uluç, konseri izleyenler arasında yer aldı.

Alanya dışından gelen yüzlerce sanatsever ise salonda boş yer olmaması nedeniyle konser salonuna giremedi. Bazı sanatseverler olayı alkışlayarak protesto edip merkezi terk etti.

Fazıl Say, kendi besteleri ve dünyaca ünlü bestekarların eserlerinin ardından seyircilere, "Siz bir konu söyleyin, ben de o konuda bildiğim eserleri çalayım" dedi. İlk olarak Alanya'nın simgelerinden 'Kızılkule' ile ilgili istek üzerine Say, "Kızılkule'yi bilmiyorum" dedi. Ardından seyircilerin 'özgürlük' ve 'barış' konularını içeren eserler isteği üzerine Fazıl Say, doğaçlama çaldı.

Konser sonunda başkanlar Akaydın ve Sipahioğlu, Fazıl Say'a çiçek verdi. Bir izleyici ise Fazıl Say'ın başından gül yaprakları döktü. 

 

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